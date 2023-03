Napoli, scontri tra le forze dell’ordine e i tifosi dell’Eintracht

A poco è servito il divieto imposto dal TAR campano di seguire l’Eintracht Francoforte in trasferta a Napoli, i tifosi tedeschi sono giunti ugualmente in Campania dando inizio agli scontri. Sono circa 800 accompagnati inoltre da un congruo gruppo di bergamaschi (sostenitori dell’Atalanta gemellata con l’Eintracht). Gli ultras tedeschi hanno danneggiato diversi mezzi delle forze dell’ordine, scatenando anche l’intervento dell’esercito. Le tensioni già iniziate nella serata di ieri verosimilmente non si freneranno in attesa del calcio d’inizio previsto per questa sera alle 21:00.