Verstappen-Hamilton, l’annuncio che cambia tutto: tifosi sconcertati. I due campioni hanno dato vita a un’accesa rivalità durante la stagione 2021

Il mondiale di Formula 1 2023 è appena iniziato ma si ha già la netta sensazione che la Red Bull di Max Verstappen possa lasciare le briciole alle scuderie rivali. Sul circuito del Sakhir in Bahrain è apparsa subito netta la superiorità del team di Milton Keynes nei confronti della presunta concorrenza grazie a una divario che alla prova dei fatti si è dimostrato di gran lunga più ampio delle previsioni e dei pronostici della vigilia. Ma mentre erano ben noti i problemi della Mercedes, intorno alla Ferrari si respirava un clima di moderata fiducia.

La prova dei fatti ha raccontato una realtà purtroppo diversa da quella che a Maranello si voleva immaginare. Verstappen sembra dunque avviato a conquistare con relativa facilità il suo terzo titolo mondiale consecutivo ed è possibile a questo punto che il Circus della Formula 1 sia all’alba di una nuova tirannia, che seguirebbe quella di Lewis Hamilton e della Mercedes. E proprio nella storia del rapporto tra i due grandi campioni si intravedono delle novità interessanti.

Tra i due non è mai corso buon sangue, a maggior ragione in seguito ai continui scontri in pista avvenuti durante la stagione 2021, quella che si risolse a favore dell’olandese all’ultima curva del famigerato, controverso e discusso Gran Premio di Abu Dhabi. La rabbia per il mondiale sfumato in extremis, un successo che Hamilton era sicuro di meritare e dal quale si è sempre sentito derubato, ha acuito le frizioni tra lui e Verstappen.

Verstappen-Hamilton, cambiano i rapporti tra i due? Le parole non lasciano dubbi

Ma la stagione 2022 in cui la Mercedes ha perso progressivamente terreno rispetto alla Red Bull ha contribuito a smorzare il feroce antagonismo dell’annata precedente. L’assenza della sfida diretta tra i due ha indirettamente contribuito a placare gli animi normalizzando le relazioni tra i due grandi piloti. Un cambiamento dei rapporti confermato in pieno dallo stesso Verstappen in una recente intervista concessa al Daily Mail.

“Non credo che il nostro sia un rapporto difficile – ha rivelato il campione del mondo in carica – semplicemente con altri si ha un rapporto più stretto. Dipende in un certo senso da come si vive la propria vita, e forse noi non siamo simili in questo senso. Naturalmente abbiamo avuto una grande rivalità nel 2021, ma alla fine abbiamo molto rispetto l’uno per l’altro”.

Per dimostrare questo senso di rispetto, Verstappen ha anche elogiato Hamilton per i risultati raggiunti in carriera, oltre che per le sue qualità di pilota rimaste costanti nel corso degli anni: “È sicuramente uno dei più grandi piloti di sempre – ha aggiunto – non ho alcun bisogno o desiderio di negarlo. La sua chiave è la costanza e il fatto di essere sempre al top, anche se non è così difficile quando si ha così tanto talento”.

“Il modo in cui ha gestito i suoi campionati è davvero impressionante – prosegue Verstappen -. Si è fatto valere quando era necessario e ha fatto la differenza”. Hamilton e Verstappen condividono oltretutto la leadership nell’albo d’oro del Gran Premio dell’Arabia Saudita, evento che giungerà alla sua terza edizione nel prossimo fine settimana. I due piloti hanno infatti ottenuto una vittoria a testa sul circuito cittadino di Gedda.