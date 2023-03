Ranking ATP, una bella sorpresa per Sinner: tifosi euforici. Il talento altoatesino è arrivato in semifinale al torneo di Indian Wells

Un pizzico di delusione c’è, inutile negarlo. I tanti tifosi e appassionati di tennis speravano che Jannik Sinner riuscisse a fare lo sgambetto al baby-fuoriclasse spagnolo Carlos Alcaraz, da tutti i critici considerato il vero e unico erede di Rafa Nadal. Purtroppo però non c’è stato niente da fare: dopo un primo set combattuto risolto solo al tie break, il ventenne fenomeno di Murcia ha lasciato le briciole al nostro campione. Alcaraz ha poi completato l’opera liquidando in finale il russo Daniil Medvedev e riconquistando il primato nel Ranking ATP.

Il ventenne spagnolo ha dunque scavalcato in classifica Novak Djokovic, al quale il governo americano non ha concesso deroghe e in quanto atleta non vaccinato al Covid-19 non ha potuto prendere parte ai due prestigiosi tornei statunitensi, Indian Wells e Miami. Il fuoriclasse serbo dunque non ha avuto la possibilità di difendere il primo posto ma potrà riconquistarlo nella lunga stagione dei grandi eventi europei: i tornei sulla terra rossa in primavera e quelli estivi sull’erba.

Il nostro Sinner però, nonostante l’eliminazione in semifinale ad Indian Wells, vede la sua posizione in classifica crescere di due posti. Jannik infatti è salito dalla 13/a all’11/a posizione con la prospettiva più che concreta di entrare finalmente nell’agognata top ten. Il ventunenne di San Candido può contare in questo momento su 2.925 punti, ad appena 50 lunghezze dall’americano statunitense Taylor Fritz (battuto proprio dall’azzurro ai quarti di Indian Wells).

Ranking ATP, Sinner è a un passo dalla top ten: Miami è decisivo

E proprio in quest’ottica il Masters 1000 di Miami che si disputerà nelle prossime settimane potrebbe rappresentare l’occasione propizia per tornare nell’elite del tennis mondiale. Il decimo posto è a un passo, come anche il nono attualmente appannaggio del polacco Hubert Hurkacz che Sinner potrebbe superare già in Florida. Sono invece più lontani e difficilmente raggiungibili, almeno a breve termine, il danese Holger Rune (3.325) e il russo Andrey Rublev (3.390).

Il ventunenne atleta di San Candido è dunque il miglior italiano nel Ranking ATP, mentre bisogna uscire dalla top-20 per trovare altri nostri portacolori (entrambi stabili rispetto all’inizio del torneo sul cemento americano): Lorenzo Musetti, eliminato al secondo turno a Indian Wells, è 21mo con 1.840 punti. Addirittura 23/o con 1732 punti Matteo Berrettini: il 26enne tennista romano ha perso anche ai quarti di finale del Challenger di Phoenix dopo l’uscita prematura a Indian Wells.

Lorenzo Sonego invece nonostante la sconfitta al primo turno del torneo nordamericano ha comunque guadagnato una posizione ed è 59mo con 835 punti. E adesso tutti a Miami per un altro grande appuntamento: Sinner non vuole deludere le attese e sogna di prendersi un’immediata rivincita su Alcaraz.