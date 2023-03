Jannik Sinner vola ad Indian Wells: in semifinale contro un grande rivale. Il giovane altoatesino ha battuto Taylor Fritz in tre set molto combattuti

Un’altra semifinale in un Masters 1000. Jannik Sinner ripete l’impresa compiuta due anni fa a Miami e approda tra i primi quattro del torneo di Indian Wells. Un risultato decisamente importante per il 22enne tennista altoatesino che dopo aver liquidato Wawrinka in due soli set ha piegato con il punteggio di 6-4 4-6 6-4 un cliente scomodo come l’americano Taylor Fritz, numero 5 al mondo e testa di serie numero quattro del torneo. Grazie a questa vittoria il nostro giovane campione guadagna due posizioni nel Ranking Atp, salendo in undicesima posizione.

Quella contro Fritz è stata una partita dura, incerta e molto tirata dall’inizio alla fine in cui il giovane di San Candido ha avuto il grande merito di tenere sempre i nervi saldi. “Era molto importante colpire la palla giusta ed essere un po’ imprevedibile – ha spiegato Sinner intervistato al termine del match – perché ad un certo punto giocavamo tanto uguale, diritto, rovescio, più o meno tutti e due sapevamo dove tirare. È stata una partita veloce, rapida, anche fisica ad un certo punto ma credo di aver risolto un buon problema”.

Il duro lavoro svolto in allenamento con i suoi due coach, Vagnozzi e Cahill, comincia a dare i suoi frutti. Come ammette lo stesso Sinner: “Mi sento più sicuro a scendere a rete rispetto a prima, anche quando si tratta di chiudere delle volée più difficili. L’anno scorso ho investito tanto, siamo stati tanto tempo a lavorare su questo mentre adesso cerchiamo anche qualche risultato. Sono venuto a Indian Wells per giocare più partite possibili e sono contento del risultato”.

Jannik Sinner, in semifinale contro un grande rivale: tifosi in fermento

E c’è un altro fattore che può aiutare Sinner a procedere con un solido ottimismo in questo 2023, le condizioni fisiche: “Tutti gli infortuni subiti lo scorso anno sono stati difficili da assorbire anche a livello mentale: nel 2023 mi sento molto meglio anche sotto questo aspetto. Tre due o tre anni sarò atleticamente al massimo”. Ad attendere il 22enne altoatesino in semifinale c’è il suo rivale più giovane e più forte, il numero due del mondo Carlos Alcaraz.

Il ventenne spagnolo, vincitore degli Open degli Stati uniti nel 2022 grazie soprattutto alla vittoria ai quarti di finale contro Sinner in quella che molti hanno definito la più bella partita dello scorso anno, si è presentato a Indian Wells in smaglianti condizioni di forma, voglioso di portarsi a casa il primo torneo di alto livello di questa stagione.

Non sarà facile per Sinner raggiungere la finale, anzi. In questo momento Alcaraz si presenta da favorito alla sfida di sabato, ma la crescita di Jannik fa sperare in un grandissimo risultato. Ci sarà da divertirsi.