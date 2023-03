Matteo Berrettini cambia tutto, arriva un alleato prezioso dall’Italia

La crisi che sta vivendo attualmente Matteo Berrettini sembra senza fine ma il tennista romano è pronto a cambiare tutto

Cambiare programmi di continuo alla ricerca della sua identità. Non una nuova, ma quella di un campione che di fatto non si è più ripreso dopo che il Covid gli ha cancellato il sogno di Wimbledon 2022. Così Matteo Berrettini ha chiuso male l’anno e cominciato peggio la nuova stagione.

La sconfitta al primo turno degli Australian Open 2023 a gennaio contro Andy Murray, che comunque ha dimostrato di essere parzialmente tornato, è stato il promo segnale. Ma poi ne sono arrivati molti altri, in una escalation di eventi negativi che non lasciano intravedere per ora una vita di uscita.

Lasciato in fretta il Masters 1000 di Indian Wells e in attesa di debuttare a Miami, dove entrerà dal secondo turno, il romano aveva puntato sul Challenger 175 di Phoenix. Ma anche lì non ha trovato risposte e sono aumentati i dubnbi. Perché la sconfitta in tre set nei quarti di finale contro il qualificato russo Alexander Shevchenko (132 delle classifiche mondiale) è stato l’ultimo macigno da incassare.

Fisicamente adesso il romano, che è sceso al numero 23 del ranking ATP, sembra essere a posto e in alcuni sprazzi delle sue partite lo ha anche dimostrato. Ma è mentalmente che non è scattato il clic giusto e per questo sta facendo terribilmente fatica sul cemento americano.

Matteo Berrettini cambia tutto: c’è qualcuno di speciale pronto a sostenerlo

Quello di Miami per lui sarà anche l’ultimo appuntamento dall’altra parte del mondo prima di tornare in Europpa e ritrovare la terra battuta. Considerando che lo scorso anno in questo periodo era fermo per l’operazione alla mano, non rischia di perdere troppi punti, ma c’è una fiducia da ricostruire ed è su questo che sta lavorando.

Lo ha detto chiaramente anche alla vigilia del suo primo impegno imn Florida ai microfoni di Sky Sport descrivendo come si sente. “Questo è un momento di down, come può capitare perché in ogni carriera ci sono alti e bassi. Ma sto lavorando bene con il mio team, la qualità c’è e quindi voglio essere al meglio mentalmente oltre che fisicamente per questo torneo”.

Il suo staff, a cominciare da coach Santopadre, non lo ha mai lasciato da solo per un secondo. Ma ora dall’Italia è arrivata un’arma in più anche se qualcuno negli ultimi tempi in realtà l’ha considerata uno dei motivi che hanno acuito la crisi.

Come ha anticipato La Gazzetta dello Sport infatti a Miami ci sarà pure Melissa Satta, con lui semplicemente da tifosa e da fidanzata, nella buona e nella cattiva sorte. “Sapere che ci sarà qualcuno per venire fare il tifo per te e che ti vuole bene è bello. Io cercherò di trarre da loro tutta l’energia possibile”, ha detto il romano.

Dopo la Florida tutti in Euroopa: le scelte do Sinner, Musetti, Berrettini e Sonego per la terra rossa

Poi però per tutti comincerà la seconda fase della stagione. Perché primavera significa Europa e quindi terra battuta in preparazione del Roland Garros che tra poco più di un anno ospiterà sugli stessi campi anche le Olimpiadi.

Il torneo parigino comincerà il 28 maggio, ma già la seconda settimana di aprile è in programma il Masters 1000 di Montecarlo che richiamerà tutti i big anche azzurri. Poi più avanti l’ATP500 di Barcellona, dal 17 aprile, con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti insieme a Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev e soprattutto Rafael Nadal al rientro.

Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego però quella settimana giocheranno l’ATP250 di Monaco di Baviera al quale sono iscritti tra gli altri Alexander Zverev, Holger Rune e Taylor Fritz. Poi comunque tutti insieme dovrebbero essere a Madrid e soprattutto agli Internazionali di Roma in maggio.