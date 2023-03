Michael Schumacher, l’addio è definitivo: i tifosi speravano non accadesse. Se ne va un altro pezzo della carriera del fuoriclasse tedesco

Non lo rivedremo mai più com’era. Sembra questa l’unica straziante e disperata certezza nel percorso che attende Michael Schumacher da qui ai prossimi anni. La storia purtroppo è ormai nota: l’ex fuoriclasse delle quattro ruote, sette volte campione del mondo di Formula 1, poco più di nove anni fa rimase vittima di una drammatica caduta sulle nevi di Meribel mentre insieme alla sua famiglia stava trascorrendo le vacanze di Capodanno. Un incidente che ha avuto conseguenze tragiche, per lui ovviamente ma anche per la sua famiglia.

Quel maledetto 29 dicembre del 2013 rappresenta in un certo senso la fine di un percorso fatto di trionfi, successo, gioie e tanta voglia di vivere. Ne è iniziato un altro, triste e cupo per tifosi e amici di Schumi, a dir poco straziante per la sua famiglia. I due figli del fuoriclasse tedesco, Mick e Gina Maria, sono cresciuti senza il padre e la moglie, Corinna, si è vista privare dal destino dell’uomo che amava.

Michael e Corinna si conobbero da giovanissimi e dopo un periodo di fidanzamento convolarono a nozze nel 1995, nell’anno in cui Schumi si aggiudicò il secondo titolo mondiale consecutivo al volante della Benetton. Una storia d’amore quasi fiabesca ma che da nove anni ormai somiglia a un incubo. Nel frattempo, oltre ad aver avuto la vita completamente stravolta, Michael Schumacher sta perdendo pezzi importanti della sua meravigliosa carriera. L’ultimo in ordine di tempo non più tardi di qualche ora fa.

Michael Schumacher, l’addio è definitivo: i tifosi devono rassegnarsi

La Ferrari di Schumi andrà infatti all’asta con un prezzo record da Sotheby’s, la più prestigiosa casa d’aste del mondo. Come ogni volta in cui una delle auto guidate in pista dal campione tedesco viene messa all’asta, anche per l’appuntamento organizzato in occasione dell’assegnazione della Ferrari F1-2000 telaio 198, sono attese cifre sbalorditive. La rossa del Cavallino che vinse il titolo mondiale di Formula 1 nel 2000, il primo dei cinque consecutivi, sarà battuta all’asta dal 3 al 12 aprile.

La vettura in questione è stata originariamente utilizzata come muletto dal team, ma il tedesco l’ha guidata durante le qualifiche per il Gran Premio del Brasile, partendo in terza posizione e tagliando il traguardo al primo posto. Schumacher ha anche guidato la macchina in occasione della pole position ottenuta al Gran Premio di Spagna, poi chiuso al quinto posto. Il pilota tedesco guidò poi la Ferrari in questione al Gran Premio di Monaco, iniziato dalla pole position e poi terminato con un ritiro per problemi tecnici.

L’ultima apparizione in gara della vettura risale al Gran Premio d’Austria del 2000 quando Schumacher si è qualificato al terzo posto. “RM Sotheby’s – ha dichiarato Shelby Myers, responsabile globale delle vendite private di RM Sotheby’s – ha dimostrato di avere una capacità impareggiabile nel portare all’asta le più importanti vetture di Formula 1, con la vendita di importanti Ferrari guidate da Michael Schumacher, il più grande pilota di Ferrari F1 di tutti i tempi“. Sarà, ma per i tifosi si tratta di un vero e proprio colpo al cuore.