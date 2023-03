Tennis, a Barcellona una entry list pazzesca: quanti big contro Sinner

Al ritorno da Miami, via alla stagione tennistica su terra rossa: nel torneo di Barcellona strada in salita per Jannik Sinner

Se in questo momento, a livello tennistico, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti stanno facendo grandissima fatica, non riuscendo a riproporsi ai loro livelli migliori, chi ha iniziato il 2023 davvero a spron battuto è Jannik Sinner. L’altoatesino, rimessosi in condizione fisica rispetto ai problemi dello scorso anno, sta macinando risultati davvero importanti.

Il suo stato di forma è considerevole e se le premesse di questo avvio di stagione saranno confermate, potremo finalmente vederlo protagonista assoluto della scena. Con l’obiettivo di entrare in pianta stabile nella top 10 del tennis mondiale e chissà, magari anche alle Atp Finals di Torino a fine anno.

Sinner avanti tutta, a Miami a caccia di un’altra impresa per il top ranking in carriera

La top ten è stata appena riconquistata da Jannik in virtù dei risultati molto consistenti dell’ultimo mese è mezzo. Con il ‘tour’ americano che sta confermando tutto questo.

Dopo la vittoria a Montpellier e la finale a Rotterdam persa contro Medvedev, a Indian Wells Jannik si è spinto fino alla semifinale, perdendo contro Alcaraz. L’azzurro è assai brillante e vuole riproporsi, nel secondo Masters 1000 consecutivo in terra americana, a livelli altissimi. A Miami due anni fa conquistò la finale e vuole riprovarci. Giunto agli ottavi, sfiderà Rublev per avanzare ancora.

L’obiettivo è arrivare fino in fondo per andare anche oltre la nona posizione, suo best ranking in carriera. E presentarsi così alla stagione su terra rossa in posizione invidiabile. Ma al ritorno in Europa, le cose non saranno facili, anzi.

Sinner, dopo Montecarlo sarà a Barcellona sulla terra rossa: entry list clamorosa per essere un ATP 500

Aprile si aprirà con un altro Masters 1000, quello di Montecarlo, appuntamento assai prestigioso. Subito dopo, di nuovo in campo a Barcellona, per un ATP 500 che si presenta fin d’ora appuntamento suggestivo e altrettanto duro.

La entry list del torneo catalano infatti metterà l’azzurro di fronte a diversi big, per un torneo che fin dai primi turni potrebbe essere pieno di insidie in tabellone. Gli avversari principali per la vittoria del torneo saranno sicuramente, a parte il rientrante Rafa Nadal che sulla terra rossa è sempre cliente scomodissimo, anche Danil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Carlos Alcaraz e Casper Ruud. In più, ci saranno tra i ‘padroni di casa’ tennisti difficili da affrontare come Bautista Agut, Davidovich Fokina e Carreno Busta. Vedremo come se la caverà Jannik, che però in questo periodo è a sua volta avversario complicato per tutti.