Dalla Roma alla Juve: che choc per Mou

La Roma di Josè Mourinho è alle prese con una stagione molto importante. Il tecnico non può più permettersi passi falsi

La stagione della Roma di Josè Mourinho è stata fino ad ora abbastanza altalenante. Il club giallorosso ha realizzato in estate un’ottima campagna acquisti, provando ad accontentare in tutto e per tutto il proprio tecnico. Sono arrivati giocatori di grande talento come Wijnaldum e soprattutto Paulo Dybala e rinforzi di esperienza come Matic.

Nonostante ciò, sia tra i tifosi che tra gli addetti ai lavori, c’è sempre stata una sorta di consapevolezza che la squadra non rendesse al massimo. In attacco calciatori come Belotti ed Abraham hanno spesso fatto fatica e anche a centrocampo alcuni elementi come ad esempio capitan Pellegrini hanno avuto importanti difficoltà. La squadra è in corsa per la zona Champions League, ma gli ultimi risultati non hanno convinto del tutto. Meglio le cose in Europa League dove la Roma ha raggiunto i Quarti di finale ed ha un calendario non impossibile.

Nell’ultimo turno di campionato la Roma è caduta nel tanto atteso derby, sconfitta 1 a 0 da una rete di Mattia Zaccagni. Più volte nel corso di questa stagione il tecnico portoghese ha sottolineato che questa non fosse una rosa competitiva su tutte le competizioni, ma la società, dopo gli ultimi investimenti, ha grosse aspettative. Nelle ultime ore un clamoroso rumors di mercato ha letteralmente spiazzato i tifosi giallorossi e nello specifico, anche quelli della Juventus. Le due squadre starebbero prendendo in considerazione la possibilità di fare un importante scambio.

Roma, scambio a sorpresa con la Juventus

Juventus e Roma, due tra i principali club italiani, starebbero lavorando ad uno scambio clamoroso. Secondo quanto riportano alcuni emissari, i due club avrebbero preso in considerazione la possibilità di imbastire uno scambio tra il difensore giallorosso Mancini e il centrocampista della Juve Weston McKennie. Attualmente il calciatore americano è in prestito al Leeds, ma appare complicato il riscatto da parte degli inglesi.

Questo scambio è tutt’altro che fatto, ma quel che è certo è che il club giallorosso cerca rinforzi a centrocampo. D’altro canto la Juve necessita di rinforzi, abbastanza giovani, nel reparto difensivo e Mancini viene visto come un nome intrigante. Il centrale è un perno della difesa di Mourinho e questa operazione resta comunque abbastanza complicata. Juventus e Roma pensano al campionato, ma con un occhio di riguardo al futuro e nello specifico al calciomercato.