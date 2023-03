Federica Pellegrini, il lato B in evidenza fa deragliare i social

Federica Pellegrini, il web esplode per il lato B sugli schermi: il clamoroso colpo di scena spiazza tutti.

Prosegue a grandi ritmi la nuova stagione di Pechino Express, che solamente alla terza puntata sta facendo parecchio parlare di sé, grazie anche e soprattutto agli episodi che vedono coinvolti gli ospiti VIP partecipanti. Tra le coppie più in voga figura nei primissimi posti quella de “I novelli Sposi” composta da Federica Pellegrini e dal marito Matteo Giunta. Convolati a nozze appena lo scorso agosto, gli ex nuotatori si stanno però dimostrando una coppia più affiatata e unita che mai in ogni circostanza.

È proprio nell’acqua clorata che i due sportivi si sono conosciuti nel lontano 2012, quando Giunta ha collaborato proprio con quella che poi diverrà la sua futura moglie nel ruolo di suo preparatore atletico. “I novelli Sposi” si sono resi protagonisti di un’ottima prestazione nell’ultima puntata di Pechino Express, trionfando nella prova d’immunità e guadagnando un favoloso trattamento ayurvedico. Proprio in questa occasione è però saltato all’occhio dei telespettatori un lato B che ha immediatamente fatto impazzire i social.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta colti alla sprovvista: il lato B a sorpresa fa esplodere il web

Da bravi, anzi, per meglio dire eccellenti, sportivi quali sono, Federica Pellegrini e Matteo Giunta non potevano che trionfare nella fondamentale prova d’immunità della terza puntata di Pechino Express. Qui i due ex nuotatori hanno affrontato la coppia “Mamma e figlio” formata da Martina Colombari e Achille Costacurta nella disciplina del Kabaddi, uno sport a metà tra il rugby e il wrestling che ha visto vincenti proprio “I novelli Sposi”.

Pellegrini e Giunta hanno dunque guadagnato l’importantissima immunità e anche un premio bonus che, come sopracitato, consisteva in un trattamento ayurvedico, un particolare tipo di massaggio per stimolare il benessere psicofisico. Un momento di relax pienamente meritato dalla coppia di nuotatori, che però anche in questa esperienza sono stati per forza di cose seguiti dalle telecamere. Le stesse che hanno immortalato un momento che ha letteralmente fatto impazzire i social.

Gli abiti succinti necessari all’attuazione del massaggio hanno infatti giocato un brutto scherzo a Matteo Giunta, il cui lato B è finito seduta stante su tutti i teleschermi nazionali. Ciò ha scatenato in men che non si dica la reazione di una gran parte degli spettatori, che, colti alla sprovvista, hanno subito preso d’assalto i social per commentare il clamoroso accaduto che ha visto come protagonista l’affascinante ex nuotatore.