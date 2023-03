La Juve piazza il colpo a sorpresa: arriva da Bologna

Un vero e proprio colpaccio quello che la Juventus è pronta a mettere in atto a partire dalla prossima sessione estiva: arriva dal Bologna

La dirigenza bianconera sta già pensando alla prossima stagione. In attesa di importanti novità che arriveranno dal processo (se verranno restituiti o meno i 15 punti di penalizzazione), si pensa già al calciomercato. Ovviamente quello estivo: si pesca direttamente in Serie A, precisamente in casa Bologna.

Un calciatore che ha attirato particolarmente l’attenzione del tecnico Allegri, pronto a fare follie pur di averlo a disposizione a partire dalla prossima stagione. Un atleta che, quando è stato chiamato in causa da Thiago Motta, non solo ha risposto presente: ma è stato anche uno dei migliori in campo della sua squadra.

Tanto da diventare un vero e proprio idolo per la tifoseria felsinea. La stessa che, però, potrebbe anche perderlo in vista della prossima estate. A meno che non arrivi una importante cifra che la società romagnola ritenga giusta per il valore dello stesso giocatore.

Juventus, si pesca dal Bologna per l’estate

In attesa che ritornino tutti i calciatori impegnati in nazionale (per le prime giornata di qualificazione al prossimo campionato europeo) il tecnico Allegri continua gli allenamenti. Soprattutto in vista dell’importante match di sabato sera. Quando la ‘Vecchia Signora’ ospiterà l’Hellas Verona per la 28ma giornata di campionato.

Gli scaligeri hanno bisogno di importanti punti per la salvezza. Nel frattempo, però, un occhio viene buttato anche al calciomercato. Si cerca un calciatore che conosca bene il campionato e che non perda molto tempo ad inserirsi e soprattutto ad abituarsi al torneo.

Ed è per questo motivo che il primo nome nella lista della dirigenza porta a quello di Stefan Posch del Bologna. Un vero e proprio diamante nello scacchiere di Motta che non può assolutamente fare a meno di lui. Un difensore duttile che ha l’ottimo senso della posizione e soprattutto il vizio del gol.

Juventus, per la difesa piace Posch

Il 25enne austriaco è sicuramente una della sorprese in questa stagione. Arrivato dai tedeschi dell’Hoffenheim, il calciatore non ha perso tempo a farsi apprezzare. Come riportato in precedenza trova anche facilmente la rete. Basti pensare che, fino a questo momento, si è tolto la soddisfazione di andare a segno in ben 4 occasioni in 21 incontri (considerando anche la Coppia Italia).

Davvero numeri impressionanti quelli del centrale che è stato pagato “solamente” 10 milioni di euro. Un prezzo che, inevitabilmente, salirà nei prossimi mesi. Allegri è rimasto colpito dalla sua duttilità ed è pronto a chiedere alla dirigenza un importante sforzo di mercato. I rossoblù sono aperti anche alla cessione di Stefan Posch, ma alla cifra che vogliono loro.