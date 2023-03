Fognini, torna il sorriso: invito speciale e volo prenotato

Fabio Fognini può tornare a sorridere: nonostante prestazioni non all’altezza negli ultimi tempi, il tennista ha ricevuto un invito molto importante che potrebbe rilanciare la sua carriera

Torna il sereno sul volto di Fabio Fognini. In un momento non particolarmente felice della sua carriera, il tennista ligure ha finalmente ricevuto una buona notizia. Proprio quello che ci voleva per rilanciare le ambizioni di un talento che ha sempre avuto grandissimi colpi, ma che non è mai riuscito a incanalare del tutto questo potenziale verso risultati all’altezza della sua fama. In questo 2023 ha fin qui ottenuto praticamente solo delusioni, almeno nel singolare.

Non che in questo particolare periodo storico un tennista come lui, classe 1987, e quindi tutt’altro che giovanissimo, potesse diventare garanzia di risultati sorprendenti. Il meglio lo ha probabilmente già dato, e su questo tutti, o quasi, possono essere d’accordo. Tuttavia, chi vanta un palmares come il suo, e soprattutto un talento di questa grandezza, non può accontentarsi di vincere praticamente una sola partita in tre mesi.

Fin qui il 2023 è stato proprio così: una vittoria contro Barrios Vela al primo turno di Rio de Janeiro, poi una serie ko contro avversari non per forza di nome, come Brooksby, Djere, Etcheverry o Shelton. L’ultima delusione pochi giorni fa, sul cemento di Miami. Una sconfitta al primo turno contro Struff che lo ha portato a scivolare quasi fuori dalla top 100 della classifica ATP. In un momento così difficile, però, finalmente è arrivato un raggio di sole. Fabio ha ricevuto infatti un invito che potrebbe regalargli, quantomeno, una piccola possibilità di rilancio in un’annata da dimenticare.

Fognini, la wild card che non ti aspetti: ci sarà in tabellone a Montecarlo

Ci sono posti che ti restano nel cuore per tutta la vita, luoghi cui rimani legato da ricordi indelebili. Per Fabio, uno di questi posti è Montecarlo. L’apice della sua carriera il tennista ligure lo ha infatti vissuto proprio nel Masters 1000 del Principato, ormai diversi anni fa, quando è riuscito incredibilmente ad arrivare alla vittoria, contro ogni pronostico. Era il 2019. Quattro anni dopo il mondo, per lui, sembra cambiato completamente.

Se c’è un posto che potrebbe però ridargli quell’energia e quella voglia di lottare su ogni punto, che in questo 2023 sembra mancargli, potrebbe essere proprio Montecarlo. Fognini c’è, ci sarà, e dovrà farsi trovare pronto con un appuntamento importante, forse uno degli ultimi, considerando che la classifica in questo momento si è fatta molto complicata per lui.

A fargli compagnia, tra l’altro, ci sarà un altro ex campione omaggiato di una wild card nonostante sia oggi numero 87 al mondo: Stan Wawrinka, che riuscì a conquistare il successo in questo torneo quasi dieci anni fa, nel 2014. Resta invece da capire se entrerà in tabellone Rafa Nadal. Sullo spagnolo resta ancora incertezza, legata ovviamente alle sue condizioni fisiche.