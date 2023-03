Formula 1, salta tutto sul più bello: addio definitivo a un protagonista assoluto

Formula 1, dice l’addio al Circus un grandissimo protagonista dei motori di questi anni: l’annuncio lascia di stucco

L’avvio della stagione di Formula 1 ha riservato già alcuni verdetti piuttosto importanti e per certi versi inattesi. I primi due Gran Premi del 2023, in pista, in Bahrein e in Arabia Saudita hanno tracciato un quadro chiaro della situazione, con un clamoroso dominio sul resto della concorrenza da parte della Red Bull.

Una vittoria a testa per Max Verstappen e per Sergio Perez, anche se in Arabia l’olandese campione del mondo è arrivato alle spalle del messicano solo perché obbligato alla rimonta dalla 15esima posizione dopo il problema in qualifica. ‘Super Max’ insomma rimane il favorito d’obbligo per la conquista del Mondiale.

Formula 1, dopo due gare è già fuga assoluta per la Red Bull?

Dietro i due alfieri Red Bull, praticamente, il vuoto. Una superiorità tecnica quasi imbarazzante, quella delle vetture austriache, con le altre che sembrano già condannate irreversibilmente alle posizioni di rincalzo.

Ha ben figurato fin qui la Aston Martin, che con Alonso si è portata a casa due podi prestigiosi. Ancora qualche difficoltà per la Mercedes, che però è apparsa più in palla della Ferrari, vera delusione dei due primi appuntamenti stagionali. Da capire se in Australia, per la Rossa, possa esserci qualche miglioramento, ma la sensazione è che a Maranello ci sia la consapevolezza di essere molto più indietro del previsto e che per adesso sia dura avere aspirazioni di livello.

Ad Albert Park, circuito cittadino di Melbourne, vedremo se ci sarà il nuovo assolo da parte delle Red Bull. Ma in vista del Gp australiano, arrivano dichiarazioni piuttosto importanti e che colgono di sorpresa sull’addio definitivo di un grande protagonista del Circus di questi anni.

Formula 1, l’annuncio che gela su Ricciardo: “Dubito che tornerà in pista”

Daniel Ricciardo, che dopo 12 stagioni non ha preso il via, in quanto pilota di riserva della Red Bull, sembra destinato all’addio definitivo, dopo una carriera che lo ha visto protagonista di 8 vittorie, 32 podi e 3 pole position in 232 Gp disputati.

Ne è convinto Alan Jones, campione del mondo 1980, che ha dichiarato al ‘West Australian’: “Io dubito che Ricciardo tornerà a gareggiare. Non c’è motivo per cui la Red Bull non rinnovi i contratti di Verstappen e Perez. E visto che non credo nessuno lasci la Ferrari, per lui non vedo alternative. A me pare oltretutto che dopo gli ultimi due anni così difficili abbia perso concentrazione e abbia dedicato troppa più attenzione alle attività fuori dalla pista”.