Guaio Napoli, scontro il Milan mancherà Osimhen. Il nigeriano rischia anche per la Champions

La domenica di Serie A si chiuderà alle 20:45 con Napoli-Milan, la sfida che anticiperà i due eccitanti scontri di Champions League. Per i partenopei la gara del “Maradona” sarà una sorta di passaggio di consegne, una vittoria porterebbe il Napoli ancora più vicino allo Scudetto e proprio contro i Campioni d’Italia uscenti. Luciano Spalletti dovrà fare a meno del suo trascinatore: Victor Osimhen.

NAPOLI, UN BRUTTO COLPO

Il rientro dei Nazionali ha riservato una brutta sorpresa al Napoli, che aveva ben 16 giocatori in giro per il mondo. Dopo la notizia dello smarrimento della mascherina portafortuna, oggi per Osimhen e il Napoli è stata una giornata davvero sfortunata. Infatti, al rientro dagli impegni con la sua Nigeria, Victor Osimhen ha riportato una lesione distrattiva all’adduttore della coscia sinistra. Un problema grande, molto grande, per Luciano Spalletti. Il tecnico farà a meno di Osimhen per la sfida di domenica col Milan in campionato e quasi certamente per quella di andata in Champions League. Lo staff medico azzurro farà di tutto per recuperare il numero 9 nigeriano e, infatti, da comunicato il Napoli ha scelto di rivalutare il recupero la prossima settimana. Di certo c’è che Spalletti dovrà nuovamente fare a meno di una delle sue stelle, come già accaduto all’inizio della stagione. Allora ci pensarono Raspadori e Simeone a non far sentire la mancanza dell’africano. Questa volta però il periodo della stagione è molto più delicato. C’è la storica occasione di arrivare in semifinale di Champions League e ci sono da conquistare gli ultimi punti per assicurarsi lo Scudetto.

MILAN-NAPOLI, L’ANDATA CHE FA BEN SPERARE

Il precedente senza Osimhen è dolce. Nel girone di andata, in occasione di Milan-Napoli lo scorso 18 settembre, toccò alla staffetta Raspadori-Simeone e i due giocatori non fecero sentire la mancanza del nigeriano. Giacomo giocò titolare non incidendo, il Cholito subentrò e segnò l’inatteso gol vittoria per i partenopei, messi in difficoltà da un Milan ben diverso da oggi. Diverso è anche il momento della stagione, ma all’inizio del campionato e nel girone furono proprio le seconde linee a fare la differenza. Il Napoli che iniziò a scavare il solco in campionato e nel girone di Champions diede diverse prove di forza pure in assenza di Osimhen. Le statistiche dicono che in questa stagione i partenopei hanno vinto tutte le 7 gare in cui non hanno potuto contare sull’attaccante. Ma il carattere e la positività di Victor, al rientro, furono un ulteriore propulsore e il centravanti ex Lille diede la svolta definitiva alla stagione azzurra.