Calciomercato: Benitez torna, arriva subito in panchina

Rafa Benitez è ormai pronto a tornare subito in panchina: un club lo ha individuato come nuovo allenatore.

Rafa Benitez è pronto a tornare in panchina dopo la fine della sua esperienza sulla panchina dell’Everton. Il tecnico spagnolo ha sicuramente voglia di iniziare una nuova esperienza e per questo motivo la fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime settimane.

Un presidente ha individuato in Rafa Benitez il giusto allenatore per la sua squadra e quindi l’obiettivo è quello di portarlo in panchina sin da subito. Naturalmente i ragionamenti sono in corso e non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro più chiaro e naturalmente capire se il tecnico spagnolo ritornerà nuovamente protagonista.

Svolta in panchina: arriva Rafa Benitez, firma subito

Le ultime esperienze di Rafa Benitez non sono andate sicuramente bene e quindi il tecnico ha voglia di rilanciarsi per naturalmente confermare di essere ancora capace di ambire a risultati molto importanti. L’occasione, come detto in precedenza, potrebbe capitare già nei prossimi giorni visto che un club lo ha messo nel mirino e presto è attesa la fumata bianca. Si tratta di una grande occasione e quindi alla fine difficilmente non si arriverà all’accordo considerando anche la voglia del tecnico di rilanciarsi.

Stando alle ultime indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra, il Leicester ha messo nel mirino Benitez per la panchina e i contatti sono in corso per arrivare alla tanto attesa fumata bianca. La speranza è quella di arrivare al tanto atteso accordo per riuscire a chiudere nel migliore dei modi la stagione e poi magari iniziare a programmare anche il futuro insieme.

Naturalmente su quest’ultimo passaggio si aspetterà il termine del campionato considerando anche la sua volontà di ritornare ad allenare in un club che ambisce a traguardi assolutamente importanti e per questo motivo non escludiamo una separazione a fine della stagione.

Ultime Benitez: chance in Serie A in estate?

Come detto, il Leicester per Rafa Benitez potrebbe essere solamente una tappa di passaggio considerando la sua volontà di ritornare ad allenare a livelli importanti dopo un periodo non assolutamente semplice.

Il club inglese potrebbe dargli naturalmente la possibilità di dimostrare le sue qualità e richiamare l’attenzione di altre squadre. Ma il obiettivo è sicuramente quello di ritornare ad disputare competizioni europee e quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro. E non possiamo escludere che durante l’estate ci possa essere una proposta da parte della Serie A visto che molte squadre sono destinate a cambiare il tecnico per ripartire e aprire un nuovo ciclo.