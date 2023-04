La Juve cambia tutto: portiere volante

La Juventus è pronta a scrivere una rivoluzione in vista del calciomercato estivo: occasione da urlo tra i pali

Il successo di misura sull’Hellas Verona grazie alla rete di Kean è già un lontano ricordo per la Juventus che, in questo finale di stagione, vuole chiudere nel migliore dei modi un’annata tribolata.

La ‘Vecchia Signora’ è già concentrata sul calciomercato estivo e su quelle che, a conti fatti, saranno le operazioni programmate per accontentare Allegri. Novità in tal senso arrivano dalla Spagna e riguardano tanto il Chelsea quanto l’Inter, in un triangolo di mercato che può far gioire anche il club bianconero. Secondo quanto viene riportato dal sito spagnolo ‘Fichajes.net’, il Chelsea avrebbe intenzione di cambiare molto durante i mesi estivi. Il recente esonero di Potter e la volontà di riportare i ‘Blues’ in cima alla Premier League, passerà inevitabilmente anche da un cambio tra i pali. Perchè lo spagnolo Kepa, che con Potter è stato titolare indiscusso, non rientra nei piani del club inglese e verrà messo sul mercato. La società londinese ha già individuato in Onana il perfetto numero uno da cui ripartire l’anno prossimo.

Juve, ‘assist’ dall’Inter per il post Szczesny

L’Inter, da questo punto di vista, non sembra poi tanto categorica e disposta, invece, al dialogo per la partenza del talento camerunense. Un’operazione che, a sorpresa, potrebbe finire per agevolare anche la Juventus.

Wojciech Szczesny è in scadenza con la ‘Vecchia Signora’ il 30 giugno 2024 e, se arrivasse una proposta interessante, il club piemontese valuterebbe con attenzione il possibile addio del polacco. Sia per evitare di perderlo a zero tra poco più di un anno sia perchè, ormai da tempo, tra le priorità rimane la necessità di firmare l’arrivo di un nuovo grande portiere. E quel portiere, in un intricato intreccio di mercato sull’asse Londra-Milano-Torino, può essere proprio Kepa. Come detto, il 28enne è in uscita e oltre ai bianconeri piace molto pure all’Athletic Bilbao (club che incassò 80 milioni dal Chelsea nell’estate 2018). La valutazione di Kepa, ora come ora, si attesterebbe intorno ai 20 milioni. Ma la necessità dei ‘Blues’ di fare spazio all’arrivo di Onana, potrebbe anche favorire la Juventus nell’assalto a Kepa.

Il portiere piace da mesi alla ‘Vecchia Signora’ che, con l’occasione giusta per la partenza di Szczesny, si farebbe finalmente avanti per parlarne con il club di Boehly. L’ostacolo più grande per l’approdo di Kepa a Torino (al momento è sotto contratto fino al 2025 con il Chelsea) sarebbe l’ingaggio. Perchè il classe ’94 percepisce quasi 9 milioni di euro a stagione: una cifra decisamente importante. Per far sì che la trattativa decolli, però, potrebbe entrare in ballo anche l’Adidas, sponsor tecnico della Juventus e del portiere, per facilitare l’approdo dello spagnolo in Serie A, alla corte di Massimiliano Allegri.