Stasera Cremonese-Fiorentina, la semifinale inattesa

Superate le orribili vibrazioni lasciate ieri da Juventus-Inter, la Coppa Italia si affida all’affascinante Cremonese-Fiorentina per ritrovare il bello del gioco del calcio. Alle 21 scenderanno in campo allo Zini di Cremona, i padroni di casa opposti alla Fiorentina. Le due squadre si giocano un posto nella finale della Coppa Nazionale, in una sfida assolutamente inedita a questi livelli.

CREMONESE E FIORENTINA, UMORI OPPOSTI

Si affrontano due squadre dall’umore completamente diverso. Da una parte c’è la Cremonese sempre più vicina alla retrocessione in Serie B dopo un solo anno. Dall’altra la Fiorentina che, dopo lunghi mesi di difficoltà sembra aver trovato l’abbrivio giusto per aggiustare la stagione.

CREMONESE, GRIGIOROSSI VERSO IL BARATRO

Con 13 punti in classifica, 12 di ritardo dallo Spezia quartultimo e una sola vittoria in tutto il campionato, la Cremonese ha sempre meno speranze di rimanere in Serie A. In compenso il percorso in Coppa Italia le dà la possibilità di fare il colpo grosso. La squadra di Ballardini punta forte sulla Coppa per darsi l’occasione di vincere un clamoroso trofeo che, peraltro, le darebbe la qualificazione all’Europa League giocando nel campionato cadetto. Non una prima volta in Europa, ma sicuramente in Italia. Per questi motivi, Ballardini schiererà la miglior formazione possibile, in cui però dovrà fare a meno di giocatori importanti come Chiriches, Ferrari e Okereke. Non il miglior modo di affrontare una gara importante, ma i lombardi possono vivere questa semifinale come una grande possibilità. Senza pressioni, consapevoli di aver già fatto molto più di quanto ci si attendesse da loro eliminando addirittura Napoli e Roma.

FIORENTINA: ITALIANO SENZA MILENKOVIC?

La Fiorentina è invece altrettanto consapevole di avere un’occasione imperdibile e dovrà far valere i favori del pronostico. I Viola sono senz’altro la squadra italiana che, risultati alla mano, in questo momento è più in forma. Otto vittore consecutive in tutte le competizioni l’hanno tenuta in corsa per un posto in semifinale di Conference League e l’hanno fatta prepotentemente rientrare nella corsa al 7° posto in campionato. Un momento felice per la formazione di Vincenzo Italiano, che ha trovato una nuova soluzione tattica che aiuta la squadra ad essere più prolifica. A beneficiarne soprattutto Arthur Cabral che ha finalmente trovato il feeling col gol dopo un anno circa di ambientamento. Fondamentale, poi, il ritorno di Nico Gonzalez, che nella prima parte di stagione era stato spesso fuori per problemi fisici.

Per la semifinale di Coppa Italia di questa sera Italiano, con ogni probabilità dovrà fare a meno di Milenkovic e Saponara. Il difensore della Fiorentina non è partito per la sfida con la Cremonese a causa di uno stato influenzale. I Viola speravano potesse raggiungere la squadra in giornata, ma così non è al momento. Saponara, invece, è rimasto a Firenze e sicuramente non sarà della gara. Due problemi per Italiano, che comunque ha le alternative per non far rimpiangere il serbo e per rimpiazzare l’Italiano comunque importante all’interno della rosa, sia da titolare che da subentrato.

CREMONESE-FIORENTINA: LA STORIA DICE VIOLA

Attenzione ai precedenti. La Fiorentina non ha il pronostico dalla sua solo per lo stato attuale di forma e il periodo storico, con la Cremonese neopromossa pronta a tornare in B, ma anche storicamente i grigiorossi non sono mai stati in grado di superare i gigliati: 7 vittorie della Fiorentina, 4 pareggi e zero successi lombardi. Comprese le ultime due sfide della stagione attuale vinte entrambe da Italiano & co.: 3-2 e 0-2. Insomma, tutto dice che la Fiorentina parte favorita, ma saprà tenere testa alla pressione di aver un’occasione imperdibile? Dall’altra la Cremonese ha un’occasione forse ancora più importante e non vuole farne a meno. Sarà interessante vedere chi nei 180 minuti esprimerà la maggior voglio e convinzione di arrivare all’ultimo difficile atto contro una tra Juventus e Inter.