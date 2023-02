La Cremonese elimina una Roma nervosa e sogna la Coppa Italia

Un’impresa dopo l’altra. La Cremonese di Davide Ballardini arriva in semifinale di Coppa Italia battendo la Roma di Josè Mourinho. I grigiorossi compiono un’impresa incredibile, mettendo in fila l’eliminazione a domicilio della Roma dopo quella del Napoli. I lombardi si proiettano così alla semifinale con la Fiorentina, uscita vincitrice dalla gara col Torino nel pomeriggio.

IMPRESA CREMONESE

Ballardini aveva preso la guida tecnica della Cremonese due giorni prima dell’ottavo di finale con il Napoli al Maradona. La squadra lombarda aveva messo in campo una prestazione solida e di carattere, riuscendo a portare il micidiale Napoli di Spalletti ai calci di rigore. Ieri l’affermazione del fanalino di coda del campionato di Serie A è stata ancora più perentorio: 1-2, con una gara condotta sullo 0-2 fino al 93′. Un’impresa che porta la Cremonese alla semifinale di Coppa Italia, ovverosia a 3 partite dal sogno di tornare a Roma, in finale, vincere il trofeo e qualificarsi per l’Europa League. Un’impresa che potrebbe coincidere con la retrocessione in Serie B, ma poco importa. La Cremonese in semifinale di Coppa Italia non è comunque un novità, era accaduto anche nella stagione 86/87 quando i lombardi, allora in Serie B, persero nel penultimo atto contro l’Atalanta. Ora la storia si ripete, a Cremona si augurano che possa addirittura un posto in finale.

DISASTRO ROMA

La conquista della Coppa Italia, insieme al quarto posto e l’Europa League, era uno degli obiettivi stagionali della Roma. Obiettivo fallito, non solo nel risultato finale, ma soprattutto nel modo. Evidente il merito della Cremonese, ma altrettanto evidente il demerito della Roma. I giallorossi sono scesi in campo supponenti e nervosi. Probabilmente convinti di aver vinto in partenza, si sono trovati sotto a poco più di metà primo tempo e da lì non hanno saputo reagire in maniera adeguata. La Roma ha concesso tante occasioni da rete ai grigiorossi e avrebbe potuto subire un passivo più importante. Un KO che sorprende soprattutto perché, solo domenica, la Roma aveva tenuto testa in campionato al Napoli. Questa volta alla Roma non è bastato nemmeno l’ingresso di Paulo Dybala.

La delusione in casa Roma per la sconfitta potrebbe presto trasformarsi in una situazione molto più calda: ieri, infatti, si è riacceso il caso Zaniolo. Il giocatore, tramite l’ANSA, ha tentato un riavvicinamento alla società definita “famiglia Roma” e affermando che nei giorni scorsi sono state dette tante falsità rispetto alla sua vicenda.

LA CREMONESE COME IL WIGAN?

La Cremonese, dunque, rimane in corsa per la vittoria finale della Coppa Nazionale. Una vittoria, come detto, che potrebbe coincidere con la retrocessione in Serie B. Un’opzione che nei 5 maggiori campionati europei si è verificata nel 2012/13, quando il Wigan di Roberto Martinez vinse clamorosamente la FA Cup in finale contro il Manchester City e contemporaneamente retrocesse dalla Premier League alla Championship. Così nella stagione successiva, la squadra inglese partecipò alla fase a gironi della Europa League (venendo eliminata), mentre giocava il campionato di seconda divisione.