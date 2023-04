Colpo Berardi in Serie A, ora c’è l’annuncio

Il futuro di Domenico Berardi pare già deciso in vista del calciomercato estivo: le dichiarazioni spiazzano

L’estate si avvicina e con sè anche il mercato, che potrebbe tornare a fare la voce grossa, tra entrate ed uscite, in Serie A.

Uno dei nomi che in passato ha monopolizzato l’attenzione di diverse big è certamente quello di Domenico Berardi. Classe e rendimento da vero big, miscelate spesso e volentieri, però, ad un carattere eccessivamente fumantino. Adesso però, nonostante la lunga scadenza contrattuale con il Sassuolo fissata al 30 giugno 2027, l’attaccante potrebbe riavvicinarsi ad una svolta per quanto riguarda il suo futuro. Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è tornato a parlare di calciomercato ed in particolar modo di due delle gemme di Dionisi che ormai da mesi fanno il bello ed il cattivo tempo nei pensieri di numerosi grandi club. Si tratta come anticipato di Domenico Berardi ma anche di Davide Frattesi, perni fondamentali del Sassuolo nelle scorse stagioni e a maggior ragione in questa, visto che i neroverdi sono ad un passo dall’aritmetica salvezza.

Svolta Berardi: così cambia tutto

Il dirigente degli emiliani ai microfoni della ‘Rai’ nel post gara contro il Torino, ha detto la sua sul numero 10 che in numerose occasioni è stato accostato a grandi club, soprattutto italiani ma anche esteri.

La rivelazione di Carnevali, in tal senso, può finire per gelare tutte le società che in questo momento starebbero pianificando un assalto estivo all’attaccante del Sassuolo: “Berardi e Frattesi? Ne partirà uno solo, tutti e due no. Privarsi di due calciatori così in un solo colpo non andrebbe bene”. Nell’ultima partita contro la squadra di Juric, il talento di Cariati è rimasto in campo per 77′ prima di essere sostituito da Bajrami e con una piena sufficienza in pagella guadagnata. Adesso il suo destino, in vista dell’estate 2023, sarà strettamente intrecciato a quello di Frattesi. Il centrocampista piace molto a Inter, Juventus e Roma e se alla fine dovesse salutare l’Emilia Romagna, allora il futuro di Berardi sarebbe automaticamente scritto.

Perchè la cessione dei due giocatori più forti e talentuosi a disposizione di Dionisi non è proprio contemplata. Nè da Carnevali nè dalla proprietà, pronta a cederne uno tenendosi stretto l’altro. I numeri di Berardi in questa stagione con la maglia del Sassuolo si sono rivelati, fino a questo momento, davvero importanti. 19 presenze tra Serie A e Coppa Italia, con 7 gol all’attivo (una rete ogni 192′) e ben 5 assist vincenti.