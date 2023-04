Fiorentina indomabile, si impone sulla Cremonese e mette un piede in finale

La Fiorentina è inarrestabile, centra la nona vittoria consecutiva e mette un piede in finale di Coppa Italia, contro la Cremonese non c’è storia. Il 2-0 finale rimediato sul rettangolo verde dello Zini sta quasi stretto agli uomini di Vincenzo Italiano. La Viola domina in lungo e in largo e mette un freno all’impresa dei grigiorossi in Coppa Italia con un gol per tempo. La rete che sblocca il match porta la firma di Cabral al 20’, mentre nella ripresa il raddoppio arriva dagli undici metri con Nico Gonzalez.

Fiorentina autoritaria, ma la Cremonese ci crede ancora

Le redini del gioco, in questa prima manche del doppio confronto tra Cremonese e Fiorentina, sono perennemente in mano ai toscani che ben limitano gli spazi alla squadra di Ballardini. Un primo tempo altamente sottotono per i grigiorossi, offuscati in campo dall’alta qualità tecnica della Fiorentina. Davide Ballardini, dopo il triplice fischio ha analizzato la sfida con la stampa, giudicando la prestazione dei suoi non in maniera negativa. “Per me è stata fatta una buona prestazione, il primo round è finito 2-0 poi vediamo al Franchi come andranno le cose, magari ne prendiamo altri due o tre o magari no. La Fiorentina è una squadra che ultimamente le vince tutte. Hanno una rosa altamente competitiva e mi sorprende che non siano più avanti in classifica in campionato perché hanno una qualità di gioco alta e stanno benissimo fisicamente”. Poi il tecnico dei grigiorossi da uno sguardo al proprio percorso in campionato: “Da quando noi siamo arrivati la stagione è un po’ falsata perché siamo stati così bravi in Coppa Italia ma purtroppo poi sono arrivate partite come quelle contro Lecce e Samp nelle quali non avendo una rosa ampia non puoi recuperare e non le affronti al top della condizione fisica e mentale”. Poi continua: “Per me la Cremonese è una squadra che se la può giocare come rosa, ma siamo arrivati alla 18^ con una situazione compromessa”.

Italiano è fiero dei suoi, la strada è quella giusta

Dalla parte opposta procede a gonfie vele il percorso della Viola e Vincenzo Italiano non può fare a meno di sottolinearlo, in un periodo in cui la Fiorentina si dimostra essere un pericolo per qualsiasi formazione incroci la sua strada. “Il primo round lo abbiamo vinto noi e ci teniamo il vantaggio. Abbiamo segnato, abbiamo rischiato, potevamo fare qualche gol in più, ma alla fine la vittoria è meritata”. Poi Italiano racconta della svolta avvenuta a stagione inoltrata: “Abbiamo avuto un momento negativo in campionato. Nelle coppe siamo sempre andati bene. In campionato ci siamo inceppati qualche volta di troppo, adesso ci sta girando tutto bene. I ragazzi hanno avuto uno step mentale, è chiaro che non bisogna mollare e non abbassare la guardia. Mi auguro si prosegua su questa strada”.

Ancora 90′ da disputare per decidere chi staccherà il pass della finale di Coppa Italia. L’appuntamento per la sfida di ritorno è in programma il prossimo 27 aprile al Franchi.