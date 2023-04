Nadal, è ufficiale: durissimo colpo nel mondo del tennis

Continuano le delusioni per i fan di Rafa Nadal: l’annuncio del campione spagnolo lascia sotto shock il mondo del tennis e tutti i sostenitori del fuoriclasse

La notizia era nell’aria, adesso è arrivata l’ufficialità. A pochi mesi dall’addio definitivo di Roger Federer, continuano i colpi duri da digerire per tutti gli appassionati di tennis del mondo. In questo caso si tratta Rafa Nadal. Il campione spagnolo non ce la fa, e ha preso una decisione irrevocabile che lascia tutti senza parole. Una notizia che, proprio adesso che inizia la stagione sul rosso, la sua preferita, nessuno si sarebbe mai aspettato.

Certo, l’ottimismo non filtrava ormai da tempo nei cuori dei suoi supporter e di chi lo conosce bene. Il 2023 per Rafa è stato fin qui un incubo dietro l’altro. Lo abbiamo visto davvero poco in campo, e quando lo abbiamo visto non è che abbia fatto grandi impressioni. L’età avanza e il suo fisico sembra ormai essere completamente consumato.

Fin qui ha giocato solo in Australia, prima nella United Cup, lo scorso 2 gennaio, perdendo in tre set da De Minaur, poi agli Australian Open. Ed è proprio il primo major dell’anno che ha fatto scattare l’allarme. Che il campione in carica potesse essere sconfitto in tre set al secondo turno da McDonald, non proprio un fuoriclasse, dopo aver peraltro faticato già al primo turno con un perfetto sconosciuto come Draper, era il chiaro segnale che qualcosa non andasse nel fisico di Nadal. Da allora lo spagnolo è completamente scomparso, saltando tutta la stagione dei tornei in cemento di inizio anno. E adesso, alle porte dei grandi appuntamenti sulla terra, ha deciso di alzare bandiera bianca, lasciando sotto shock il mondo del tennis.

Montecarlo perde pezzi: Rafa e Alcaraz danno forfait

Per il momento non si parla ancora di ritiro ufficiale per il fuoriclasse spagnolo, il più grande tennista che ci sia mai stato, almeno sulla terra rossa. La sensazione però è che l’addio non sia così lontano. Il campione ha infatti annunciato il forfait al primo Masters 1000 stagionale sul rosso, Montecarlo, uno dei suoi tornei di casa, dove ha vinto per ben 11 volte (la prima nel 2005, l’ultima nel 2011).

“Oggi non mi sento proprio per competere al più alto livello“, ha affermato il mancino di Manacor sui social, aggiungendo che continua il suo processo di preparazione, sperando di tornare pronto. Ricordiamo che il campionissimo è ai box per uno strappo al muscolo ileopsas della gamba sinistra.

Ma a dare forfait a Montecarlo non è stato solo l’ex numero 1 al mondo, bensì anche il suo “erede”, Carlos Alcaraz, uscito malconcio dalla semifinale di Miami persa con il nostro Sinner. E anche il numero 7 del mondo, Felix Auger-Aliassame, ha deciso di saltare l’appuntamento monegasco. Due forfait imprevedibili, fino a poche ore fa, che strappano un sorriso proprio al nostro Jannik. Nel seeding infatti scalerà posizioni, entrando tra le prime otto e quindi potendo beneficiare di un tabellone meno complicato.