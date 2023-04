Formula 1, sarà il compagno di Verstappen: è pronto al gran salto in Red Bull

Max Verstappen ha iniziato la nuova stagione nel migliore dei modi, ma si pensa già al futuro: ecco il suo prossimo compagno di squadra.

Il pilota olandese punta al tris Mondiale con la sua Red Bull. Intanto, però, circolano voci su un possibile cambio all’interno della scuderia.

La stagione di Max Verstappen è iniziata nel migliore dei modi. Il pilota olandese ha vinto due GP (Bahrain e Australia) oltre ad aver raccolto un secondo posto in rimonta in Arabia Saudita. Il suo obiettivo, ovviamente, è quello di vincere il terzo Mondiale consecutivo e spera di scappare in classifica già dopo la gara in Azerbaijan di fine mese (in cui si terrà la prima Sprint Race del campionato). Intanto, però, circolano voci sul futuro della Red Bull: è stato indicato chi potrebbe essere il futuro compagno di squadra di Super Max.

Red Bull, ecco chi affiancherà Verstappen

Max Verstappen vola e non vuole smettere di farlo. Dopo tre corse ha già raccolto 69 punti e si trova a +15 dal secondo posto. In Azerbaijan si terrà una gara fondamentale sotto vari punti di vista: molti team, infatti, cercheranno risposte in seguito ad un avvio deludente per insediare il dominio della Red Bull. È il caso, per esempio, della Ferrari, attualmente quarta forza del campionato con soli 26 punti ottenuti fra Leclerc (due ritiri per lui) e Sainz.

Ovviamente, la scuderia austriaca cercherà conferme e non intenderà perdere punti per strada. Fin qui, è stato un ottimo avvio per la squadra di Horner: 123 punti, 3 vittorie e 5 podi. Oltre a Verstappen, infatti, anche Perez sta ottenendo buoni risultati. Tuttavia, il futuro del messicano è ancora oggi un argomento caldo e, per questo, circolano voci sul suo possibile erede. Una dichiarazione ufficiale ha indicato chi, un domani, potrebbe affiancare l’olandese: si tratta di Tsunoda.

Il giapponese ha ottenuto il suo primo punto stagionale nel finale confuso del Gran Premio d’Australia. Dopo la gara, ha parlato di lui il team principal dell’Alpha Tauri Franz Tost indicandolo come possibile compagno del futuro di Max Verstappen: “Credo che dovrebbe guidare di nuovo per Alpha Tauri nel 2024. Nel 2025 credo che sarà finalmente pronto per la Red Bull”. Nel 2025, in effetti, potrebbe avvenire un cambio per quanto riguarda il secondo pilota: il contratto di Perez scade nel 2024.

Come ben noto, negli anni diversi piloti hanno compiuto il passaggio da Alpha Tauri (ex Toro Rosso) a Red Bull: le due scuderie collaborano e crescono talenti. Lo stesso Verstappen ha effettuato questo trasferimento nel 2016, così come Vettel nel 2009 o Ricciardo nel 2014. In tempi recenti, solo Perez è stato il compagno dell’olandese non proveniente dalla scuderia italiana: Kvyat, Gasly ed Albon, però, non hanno avuto un buon rendimento.

Perez, il rivale di Verstappen è lui

Il rapporto fra Verstappen e Perez non è stato sempre dei migliori. In molti ricorderanno lo screzio avvenuto via radio nella passata stagione quando l’olandese si è rifiutato di far passare il compagno di squadra per aiutarlo ad ottenere il secondo posto nella classifica piloti (poi ottenuto da Leclerc). La Red Bull ha basato storicamente le proprie stagioni su un pilota da portare alla vittoria ed un suo “scudiere”: questo metodo ha portato critiche, ma anche buoni risultati. Ora Super Max punta al tris Mondiale, ma Checo sogna in grande.

Il messicano è a soli 15 punti di distanza ed ha già vinto un GP a Jeddah. Il prossimo sarà a Baku ed è uno dei circuiti in cui l’ex Racing Point rende al meglio: nei circuiti cittadini, infatti, Perez sembra avere qualcosa in più rispetto agli altri. Una vittoria in Azerbaijan, dunque, potrebbe rimettere tutto in discussione: la corsa al Mondiale, almeno per ora, è una questione di famiglia.