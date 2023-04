Golf, caddie d’eccezione al Masters di Augusta: Paulina Gretzky incanta

Il golf sta vivendo uno degli appuntamenti dell’anno al Masters e Paulina Gretsky incanta il pubblico: un marito e un padre famosissimi

Se l’Open Championship nel golf è come Wimbledon nel tennis, il Masters di Augusta è paragonabile al Roland Garros. Una classica che non tramonta mai oltre che uno dei quattro tornei che fanno parte dello Slam, quest’anno arricchito da grandi bellezze come Paulina Gretzky.

Tra i protagonisti anche lo statunitense Dustin Johnson, che questo torneo lo ha già vinto nel 2020. La tradizione vuole che il giorno prima del via, golfisti e famiglie giochino il Par-3 Contest: loro in campo e le mogli, oppure i figli o ancora genitori e fratelli, a fare da caddies.

Così Johnson ha puntato sulla donna che da 10 anni è al suo fianco, e da quasi 12 mesi è anche sua moglie. Una bellezza mozzafiato perché Paulina, nata a Los Angeles 34 anni fa, è quasi più famosa del marito. É stata una modella ricercatissima, lo è ancora e non c’è quasi bisogno di spiegare i motivi. Ma ha provato anche una carriera come popstar con buon successo prima di dedicarsi alla famiglia.

Ha conosciuto il futuro marito nel 2009 ma soli quattro anni dopo hanno annunciato il loro fidanzamento, mentre lo scorso anno si sono sposato in un resort a cinque stelle nel Tennessee. Ad accompagnarli, i due figli Tatum, che ora ha 8 anni, e River di 5, ma anche la curiosità dei fan.

Perché hanno aspettato così tanto a sposarsi? Lo ha spiegato lei stessa qualche tempo fa al podcast ‘Pillows and Beer’: “Semplicemente non volevo ascoltare come gli altri vedevano le cose e mi sono presa i miei tempi. Lo stress di preparare tutto per un matrimonio avrebbe preso il sopravvento sulla mia e sulla sua vita, invece avevo bisogno di essere lì per lui”.

Paulina Gretzky incanta: suo marito è un famoso, il padre il più grande di sempre

In effetti Paulina Gretzky è una donna molto impegnata circondata da uomini molto famosi. Il primo è il marito, 38 anni e originario del South Carolina. Passato professionista a tutti gli effetti nel 2008, i primi anni sul PGA Tour non sopno stati semplici e nel 2015 si è anche autosospeso per sei mesi dopo essere risultato positivo a tre test antidroga.

Poi però anche grazie a lei ha messo la testa a posto vincendo nel 2016 gli U.S. Open (altro torneo dello Slam) e quattro anni dopo il Masters. Poi è stato anche più volte nella squadra statunitense della Ryder Cup fino a passare lo scorso anno nella Lliv, la discussa lega professionistica araba che almeno per ora è stata stagliata fuori da tutti gli altri circuiti. In carriera, solo come giocatore, ha vinto quasi 75 milioni di dollari.

Ma suo suocero, il padre di Paulina, è decisamente più famoso di lui. Si tratta infatti di Wayne Gretzky, semplicemente il più grande giocatore di hockey nella storia della NHL. Canadese, è stato bandiera degli Edmonton Oilers dal 1979 al 1988 vincendo quattro Stanley Cup. Poi il clamoroso passaggio ai Los Angeles Kings e ancora St. Louis Blues e New York Rangers fino al ritiro nel 1999.

In carriera carriera ha messo a segno 894 gol e 1963 assist, record ancora imbattuti nella Lega più forte al mondo, ed è stato anche ultimo tedoforo dei Giochi Olimpici invernali di Vancouver 2010.