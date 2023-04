MotoGP, c’è il grande ritorno: tifosi italiani su di giri

La MotoGP è pronta ad accogliere un grande ritorno che non può che far piacere a tutti gli appassionati italiani. Succederà a breve

La passione del pubblico per la classe regina del Motomondiale è tornato ai massimi livelli dopo la pandemia di Covid. I circuiti stanno registrando un tutto esaurito continuo e anche a livello di ascolti lo share è in continua crescita.

La MotoGP ha vissuto i suoi primi due week end di gara tra Portogallo e Argentina. Dopo Pasqua il carrozzone si sposterà in Texas, con il Gran Premio delle Americhe. Fino a questo momento è stata schiacciante la superiorità delle Ducati, che si sono aggiudicate 3 delle 4 “manche”, comprese le Sprint del sabato. Dove non è arrivato Bagnaia è subentrato Bezzecchi, mantenendo sempre in alto la bandiera di Borgo Panigale.

Anche ad Austin ci si attende una grande prestazione dei ducatisti, come confermato dal GP del 2022, dominato da Enea Bastianini con il team Gresini. Quello che però non è certo è quale sarà tra le varie “Rosse” a svettare in cima al podio o se qualcuno potrà inserirsi nella lotta (Aprilia?). Il pubblico non mancherà nemmeno nel COTA, visto che è già in preventivo il tutto esaurito per domenica 16 aprile.

MotoGP, grande attesa per il Mugello: torna la storica Tribuna Ducati

Il ritorno del pubblico nei circuiti è stato davvero incoraggiante nell’ultimo anno, dopo la fine della pandemia di Covid. L’effetto rimbalzo dopo le chiusure del 2020 e del 2021 è stato clamoroso, con una ritrovata voglia di assistere dal vivo ai Gran Premi. Pur non essendoci più i grandi personaggi alla Valentino Rossi ad attirare le folle, il tifo italiano è stato appunto rinvigorito dalla forza della Ducati.

Bagnaia è campione in carica e anche in questa stagione ci sono tutti i presupposti per fare altrettanto. Il primo appuntamento nel nostro paese sarà nel week end del 9-11 giugno, quando si correrà il Gran Premio del Mugello. Da sempre la terra toscana è sinonimo di passione, con uno spettacolo che ha pochi eguali in giro per il mondo. Per il 2023 c’è una bella novità che riguarda proprio i ducatisti, visto che tornerà la famosa Tribuna riservata a tutti i tifosi di Borgo Panigale.

Sopra la storica curva del Correntaio ci sarà lo spazio riservato ai tifosi Ducati, con tanto di maxi schermo per non perdersi nemmeno un passaggio del Gran Premio.

Ci sarà un prezzo unico vantaggioso che comprenderà sia la Sprint Race del sabato che la normale gara della domenica. Per prenotare il proprio ticket non resta che andare sul sito Ducati.com.