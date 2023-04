Tennis, infortunio e ritiro improvviso: “Sono distrutto”

Brutte notizie nel mondo del tennis: un grande campione ha annunciato il ritiro a causa dell’ennesimo infortunio della sua carriera. Uno shock per tutti gli appassionati.

Una stagione tormentata al termine di una carriera altrettanto complicata. L’ennesimo infortunio ha portato il grande campione a prendere una decisione clamorosa: è arrivato il momento di ritirarsi. Una scelta ponderata e figlia di un periodo davvero duro, in cui ha dovuto ingoiare molti bocconi amari, collezionando sconfitte su sconfitte nelle poche occasioni in cui è potuto scendere in campo. Davanti a queste difficoltà, il ritiro è l’unica soluzione possibile.

Protagonista di questa brutta vicenda è Fabio Fognini. Il tennista ligure non sta vivendo sicuramente il periodo più felice della sua vita, almeno di quella sportiva. Il 2023 non è iniziato come poteva sperare. Fin qui, aveva collezionato davvero poche presenze in campo. Solo dieci, nonostante abbia partecipato a un numero comunque discreto di tornei. I risultati? Deludenti, a dir poco: due vittorie, contro Barrios Vera e Giannessi, e poi solo sconfitte.

L’ultima, molto cocente, nel derby contro Cecchinato nel 250 di Estoril, primo torneo stagionale per lui sulla terra battuta. Un ko che ha lasciato scorie importanti sul suo fisico e sul suo umore, portandolo alla decisione più clamorosa: il ritiro immediato, tra lo sconcerto generale.

Fognini è distrutto: il tennista si ritira

Proprio quando sembrava che le cose potessero migliorare, con l’inizio della stagione sul rosso e la seconda vittoria stagionale, arrivata contro Giannessi, Fognini è stato travolto da un ennesimo infortunio. Un bruttissimo colpo per il suo morale, che lo ha portato ad annunciare, improvvisamente, il ritiro attraverso un post su Instagram: “Sono davvero distrutto“.

Per il momento la decisione non riguarda ancora la sua carriera in toto, ma solo la sua prossima partecipazione al torneo Masters 1000 di Montecarlo, il primo sul rosso di questo anno e, tra l’altro, l’unico 1000 vinto dallo stesso Fognini nella sua carriera, in quello storico e incredibile torneo del 2019.

Il campione ligure era stato omaggiato, proprio in quanto ex campione, di una wild card. Il destino però non ha voluto concedergli l’opportunità di rimettersi in gioco, nei giorni di Pasqua, sull’amata terra monegasca. L’infortunio al piede riportato contro Cecchinato lo terrà fuori, infatti, per diversi giorni, impedendogli di scendere in campo. Un’ennesima delusione in un’annata da incubo, che potrebbe portare Fabio anche a prendere decisioni più drastiche. Dovesse infatti proseguire il periodo buio a livello di risultati e soprattutto sfortunato a livello fisico, non sorprenderebbe vederlo appendere definitivamente la racchetta al chiodo. Un’ipotesi per ora ancora lontana, ma forse meno di quanto si potesse credere solo poche settimane fa.