Alcaraz, “giallo” a Murcia: decisione presa per il Roland Garros

Giallo a Murcia per Carlos Alcaraz: decisione presa per il Roland Garros. Il 20enne fuoriclasse iberico salterà il prossimo torneo di Monte-Carlo

Carlos Alcaraz, perdendo in semifinale al torneo di Miami contro il nostro Jannik Sinner, ha dovuto cedere nuovamente a Novak Djokovic il primo posto nel Ranking ATP. Il ventenne atleta di Murcia, che in Spagna è già stato investito del ruolo di erede naturale di Rafa Nadal, salterà a piè pari il prestigioso torneo di Monte-Carlo, il primo della stagione sulla terra battuta. Un evento a cui non prenderà a parte a causa di qualche lieve acciacco fisico evidenziatosi a ritorno dalla dura trasferta americana.

Subito dopo la conclusione del torneo di Miami, che lo ha visto perdere da Sinner in semifinale al termine di una partita intensa e spettacolare, Alcaraz ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post in cui ha annunciato il forfait al torneo monegasco: “Ho un’artrite post-traumatica alla mano sinistra e dolori muscolari alla colonna vertebrale che hanno bisogno di riposo per affrontare tutto ciò che verrà. Ciao Monaco, ci vediamo nel 2024“.

Il messaggio di Alcaraz ha sollevato ansia e preoccupazione tra i suoi già tantissimi tifosi. Il 20enne fenomeno di Murcia però qualche ora fa ha rassicurato tutti, allenandosi sui campi della sua città natale e mettendo in mostra una buona condizione fisica. Il vincitore della scorsa edizione degli Open degli Stati Uniti è sembrato muoversi con disinvoltura e freschezza atletica, segno che i problemi alla mano e alla schiena sono già alle spalle.

I dubbi e i timori sulle reali condizioni fisiche di Alcaraz sono dunque svaniti. Il talento spagnolo parteciperà alla prossima edizione degli Internazionali di Francia, secondo Grande Slam della stagione e sarà senza dubbio uno dei favoriti alla vittoria finale. Resta però in bilico la sua presenza agli altri tornei in programma sulla terra rossa, come gli Internazionali d’Italia a Roma o il Masters 1000 di Madrid.

Eventi che potrebbero modificare sensibilmente, se non addirittura stravolgere, la classifica ATP. E se Alcaraz sogna di tornare al primo posto, il nostro Jannik Sinner ha fissato l’obiettivo di scalare altre posizioni all’interno della top-ten. E la stagione sulla terra battuta darà tutte le risposte che i due grandi talenti del tennis mondiale cercano. Tifosi e appassionati attendono con ansia di rivedere altre sfide tra il ventenne di Murcia e il 22enne di San Candido. Un’eventualità da escludere a Monte-Carlo dove Alcaraz non ci sarà.