Ilary Blasi, spunta un segreto che in pochi sapevano: non rinuncia mai a una cosa

A quasi 42 anni, Ilary Blasi risulta ancora incantevole: cosa si nasconde dietro il suo aspetto? Svelati i suoi segreti

Ilary Blasi è un’icona della televisione italiana. Diversi i programmi che ha condotto nel corso della sua carriera, ad esempio: L’isola dei famosi, Le Iene e Grande Fratello. Con il suo modo di fare e con la sua bellezza ha conquistato diversi fan. A quasi 42 anni, la conduttrice continua ad incantare i telespettatori.

Archiviata la sua storia d’amore, durata 20 anni, con l’ex capitano della Roma Francesco Totti, dal quale ha avuto tre figli, la conduttrice è andata avanti con la sua vita. Famiglia, lavoro e un nuova relazione, con Bastian Muller, ma non solo. Nella vita di Ilary Blasi anche l’alimentazione e l’attività fisica ricoprono un ruolo importante.

Quali sono i segreti di Ilary Blasi?

Da diversi mesi Ilary Blasi e Francesco Totti sono al centro dell’attezione dei media. La coppia ha, infatti, annunciato la decisione di separarsi lo scorso luglio. Tuttavia, la causa per il divorzio è ancora in corso in quanto non sussiste l’accordo tra le parti per il mantenimento dei figli della coppia. Inoltre, dalla rivelazione della scelta presa dai due (ex) coniugi di chiudere il capitolo che li ha visti protagonisti, i riflettori non si sono mai spenti su di loro. Dunque, non stupisce che qualcuno abbia pensato che l’improvviso cambio di aspetto della stella della tv italiana fosse collegato allo stress per il periodo complicato.

Tuttavia, Ilary Blasi ha prontamente tranquillizzato i suoi fan nel corso di un’intervista a Chi: “Ho perso tre kili ma sembrano di più. Mangio bene e faccio yoga, che allunga tantissimo, e cammino tutti i giorni. Faccio almeno 40 minuti di tapis e non gonfio il muscolo”. Per quanto concerne l’alimentazione la conduttrice segue una dieta del dottor Sorrentino e si concede degli sgarri, pizza o piatto di pasta ben condito, solamente una volta a settimana. Come riporta il Corriere dello Sport, l’ex moglie di Totti beve poca, quasi per niente, birra e predilige lo spritz.

Infine, per quanto riguarda l’allenamento: la conduttrice si allena tutti i giorni. Ilary Blasi pratica infatti: Yoga, pilates, circuiti cardio e corsa (d’estate all’aperto, in inverno sul tapis roulant). La star non ha la necessità di uscire il casa per allenarsi: difatti, la villetta dell’ex coppia, situata all’Eur, gode di tutti i comfort. Infine, per perfezionare il lavoro svolto con cibo e allenamento, la conduttrice si sottopone a vari trattamenti come per esempio: la carbossiterapia. La sua cura personale le permette di splendere anche attraverso la tv.