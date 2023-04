Inter, che disdetta per Inzaghi! Doppia assenza pesante

La notizia era già nell’aria e prevedibile, ma prima c’è stata la conferma definitiva: Milan Skriniar ed Hakan Calhanoglu non partiranno per Lisbona con il resto della rosa dell’Inter per la trasferta di Lisbona e non prenderanno quindi parte alla gara di domani sera contro il Benfica.

Il difensore slovacco e il centrocampista turco non hanno preso infatti parte alla rifinitura della squadra di Inzaghi e saranno out. Hanno lavorato a parte anche Handanovic e Cordaz, ma i due portieri saranno convocati.