Inter, Simone Inzaghi subito via: il nome del traghettatore

Una settimana da dimenticare per l’Inter. Due pareggi che sanno di bocciatura per il tecnico Simone Inzaghi

La rete segnata da Candreva all’Inter al 90′, oltre a fissare l’1-1 con la Salernitana, ha determinato la sesta gara senza vittorie in serie A per i nerazzurri. Un primato inverso che ha nuovamente messo Simone Inzaghi nel mirino della critica.

Dopo 29 turni, l’Inter è quinta a quota 51 punti dopo aver incassato anche il sorpasso di Roma e Milan. L’Atalanta invece frena in casa col ko contro il Bologna, mentre la Juventus va al tappeto all’Olimpico contro la Lazio nel posticipo del sabato sera.

Panchina Inter in bilico: si pensa ad un grande ex

Simone Inzaghi è alla sua seconda stagione sulla panchina dell’Inter. Contratto fino al 2024 e tanti dubbi: l’allenatore piacentino al suo esordio in nerazzurro ha portato 2.02 punti per gara, alzando anche Coppa Italia e Supercoppa Italiana. La seconda avventura ad Appiano Gentile non è nata sotto una buona stella. Tifosi che non gli perdonano lo scudetto andato al Milan e una media punti che in serie A è scesa a 1.76 per match.

I numeri in difesa sono decisamente allarmanti per l’Inter. In serie A già 10 ko a fronte dei 4 della scorsa stagione, senza dimenticare che al momento sono 33 i gol subiti, a fronte dei 28 complessivi dello scorso campionato.

L’ad Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio in più occasioni hanno confermato Inzaghi, la verità è che se i nerazzurri col Benfica confermassero il periodaccio, allora la panchina veramente potrebbe cambiare inquilino. Per svoltare, l’Inter potrebbe guardare in casa.

Se davvero il club di Suning decidesse di esonerare Inzaghi, la pista più semplice porterebbe a Cristian Chivu. L’ex terzino, ha vestito il nerazzurro dal 2007 al 2014 quando Massimo Moratti versò 16 milioni alla Roma: ad Appiano Gentile è molto più che un volto di casa.

Il mancino infatti, appese le scarpe al chiodo proprio alla fine dell’avventura con l’Inter, dopo due anni sabbatici dal 2016 al 2018 ha ricoperto il ruolo di match-analyst. Nel 2018 è iniziata la sua avventura da tecnico delle giovanili meneghine. Nel 2019-2020 alla guida dell’Under 17 in 19 gare ha ottenuto 2.47 punti per gara. L’anno dopo nell’Under 18, in 21 gare la media è scesa a 1,95.

Il primo successo arriva nel 2021-2022, quando da tecnico si laurea campione d’Italia Primavera. Stimato da tutti, potrebbe essere lui a traghettare l’Inter fino a giugno, in attesa che il club, anche in virtù dell’eventuale qualificazione Champions, decida su quale big investire in panchina.