Tennis, Atp Montecarlo in festa: dalle lacrime al grande ritorno

Non solo assenze nel primo Masters 1000 sulla terra rossa. Arriva la nota ufficiale riguardo un importante rientro.

La stagione tennistica è pronta ad entrare sempre più nel vivo. Dopo il primo Slam dell’anno in Australia e la tournèe americana, il circuito è pronto ad affacciarsi sulla terra rossa. Il primo quarto di stagione è giunto al termine ed ora ci saranno una serie di tornei interessanti sulla terra battuta, a partire dal Masters 1000 di Montecarlo.

C’è grande attesa per il torneo monegasco, torneo che vedrà il rientro in campo di Novak Djokovic, numero uno al mondo. Il campione serbo ha saltato la stagione sul cemento americano a causa delle leggi relative alle persone non munite di vaccino, ma è pronto per la stagione in Europa. Un torneo che vedrà, allo stesso tempo, diversi assenti di lusso.

Negli ultimi giorni, quasi in contemporanea, hanno annunciato il forfait nel torneo campioni del calibro di Carlos Alcaraz e Rafael Nadal, entrambi alle prese con costanti problemi fisici. Rafa è fermo da tempo a causa di un problema al muscolo dell’ileopsoas mentre Alcaraz ha accusato problemi nell’ultimo torneo a Miami. Oltre a loro hanno dichiarato forfait anche altre teste di serie come i canadesi Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov.

Tennis, un ritorno fa sorridere i tifosi di Montecarlo

Non solo forfait perchè il torneo monegasco può registrare anche un inatteso quanto piacevole ritorno. L’ex numero uno al mondo Andy Murray ha confermato ufficialmente che parteciperà al torneo, un torneo che non lo vedeva in campo addirittura dal 2018. Il tennista britannico non vede certamente nella terra la sua superficie preferita, ma ora si trova dinanzi ad un piacevole ritorno. Nell’ultimo anno Andy ha registrato una grande crescita, situazione che gli ha permesso di migliorare in classifica e sfiorare anche la vittoria di un titolo.

Quest’anno il campione britannico è arrivato in finale a Doha, sconfitto solo dal ‘solito’ Daniil Medvedev, vincitore di ben quattro tornei in questa stagione. Murray ha ben figurato anche agli Australian Open dove ha raggiunto il terzo turno battendo (in vere e proprie maratone) tennisti come il nostro Matteo Berrettini e l’australiano Thanasi Kokkinakis. Murray ha recentemente trascorso vacanze a Marbella con la famiglia ed ha spiegato: “Ho appena terminato una fantastica settimana di vacanza e anche allenamento a Marbella, in Spagna. Che posto fantastico, ora andrò al Masters 1000 di Montecarlo, dove manco dal 2017! Auguratemi buona fortuna!”.