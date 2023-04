Tennis, decisione improvvisa: stop a tempo indeterminato

Continua il calvario per una delle tenniste più interessanti degli ultimi anni: per lei anche grandi apparizioni negli slam

Il tennis è uno degli sport più seguiti, famosi ed amati al mondo, ma anche tra i più usuranti, sia dal punto di vista fisico che da quello mentale. A causa di questo alcuni atleti sono costretti a fermarsi per diverso tempo.

Stiamo entrando a passi rapidi all’interno della stagione sulla terra rossa che ci accompagnerà, attraverso tornei importanti come Madrid, Barcellona e Roma, fino al secondo slam stagionale del Roland Garros. Dopo ci si sposterà in Inghilterra e Olanda per i tornei sull’erba che preparano, invece, uno dei tornei mostri sacri del circuito, Wimbledon.

Saranno mesi importanti per il tennis femminile, con tutte le atlete che stanno cercando di inseguire Iga Swiatek che è in testa al ranking da tempo immemore. La più in forma sembra essere, ovviamente, Aryna Sabalenka che dopo la vittoria dell’Australian Open si è stabilizzata al secondo posto in classifica. Le tenniste italiane sono indietro, e le uniche che possono dare un senso alla stagione sembrano essere Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan e Camila Giorgi.

Tennis, Muguruza non gioca su terra ed erba: la decisione

Ferma per i tornei sia sulla terra rossa che sull’erba di inizio estate invece Garbine Muguruza, che con un post su Instagram ha annunciato il forfait: “Ciao a tutti. Come state? Io sto vivendo momenti eccezionali al fianco dei miei amici e della mia famiglia, ho deciso così che non voglio interrompere questo momento molto bello nei prossimi mesi. Posso annunciare che non giocherò i tornei sia sulla terra rossa che sull’erba per questa stagione”. Una decisione particolare quella della Muguruza, che poi sottolinea come terrà aggiornati tutti sul suo possibile rientro, prima di porgere un ringraziamento a coloro che le hanno scritto per starle vicino. Probabilmente rivedremo la tennista spagnola ad agosto, quando inizieranno i tornei sul cemento americano in vista dell’ultimo slam stagionale, gli Us Open.

Ormai da qualche stagione non abbiamo più potuto ammirare la Garbine Muguruza, che è stata tra le prime nel ranking WTA e che è andata, spesso, in fondo nei tornei del Grande Slam. Un momento difficile per lei che, come annunciato attraverso i propri profili Instagram, sta continuando e preferisce viverlo al fianco di chi la ama, per essere in grado di stare bene a lungo tempo. Una giocatrice del suo calibro sta, però, mancando all’intero movimento del tennis femminile.