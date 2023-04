Milan-Napoli è il derby numero 18 nelle Coppe Europee

Domani sarà il giorno dell’attesissimo derby italiano in Champions League, Milan-Napoli. Un evento particolare, unico per atmosfera, ma non inedito perché nella storia delle competizioni europee sono stati ben 17 gli incroci. Una storia lunga cominciata nel 1985/86 in Coppa dei Campioni con uno Juventus-Verona, sfida tra Campioni d’Europa e d’Italia.

I DERBY ITALIANI IN COPPA DEI CAMPIONI, CHAMPIONS LAEGUE

La questioni derby italiani per molti anni non ha riguardato nessuna delle competizioni internazionali. Tantomeno la Coppa dei Campioni, che ammetteva solamente le formazioni Campioni Nazionali più la squadra Campione d’Europa in carica. E fu proprio il già citato Juventus-Verona (vinto 2-0, grazie alla gara di ritorno, dai bianconeri) ad inaugurare il primo di 17 capitoli tra tutte le competizioni europee. Il secondo e il terzo incrocio nella massima competizione europea arrivano diversi anni dopo, quando la competizione è già diventata Champions League. La stagione 2002/03 vede prima il derby Milan-Inter in semifinale, vinto dai rossoneri grazie alla regola dei gol fuori casa: 0-0 nella San Siro rossonera, 1-1 nel Meazza nerazzurro. Successivamente, in finale, i rossoneri batteranno anche la Juventus ai calci di rigore, vincendo la loro sesta Coppa dei Campioni.

Due anni più tardi, ancora milanesi protagoniste con il derby italiano e della Madonnina all’altezza dei quarti di finale della Champions 2004/05. Il Milan elimina l’Inter con un 5-0 totale, ma lo 0-3 del ritorno è deciso a tavolino a causa dei disordini del pubblico nerazzurro. Un derby da cancellare, in cui la gara non finì e Nelson Dida, allora portiere del Milan, venne colpito da un petardo.

COPPA UEFA, EUROPA LEAGUE: CASA DEL DERBY ITALIANO

La vecchia Coppa UEFA e attuale Europa League è stata teatro di ben 10 incroci completamente italiano. Il primo fu il secondo derby italiano assoluto in Europa: la Juventus, già protagonista del primo contro il Verona in Coppa Campioni, sfidò il Napoli in Coppa UEFA nel 1988/89. Nei quarti di finale della UEFA poi vinta dal Napoli di Maradona, i partenopei rimontarono dal 2-0 dell’andata, vincendo 3-0 ai supplementari.

I nove successivi incroci compresero addirittura quattro finali di Coppa UEFA! Nel 1990 la Juventus vinse la Coppa UEFA in finale contro la Fiorentina: 3-1 all’andata e 0-0 al ritorno. Nella stagione successiva 1990/91 furono ben due i derby italiani: l’Inter nel cammino per vincere la Coppa eliminarono prima l’Atalanta ai quarti di finale (0-0 a Bergamo, 2-0 a Milano); in finale, i nerazzurri ebbero la meglio sulla Roma di Bianchi vincendo 2-0 all’andata e perdendo solo 1-0 all’Olimpico.

Per l’Inter vincere la Coppa UEFA era un affare di “famiglia”. Anche nel 1994, quando alzò nuovamente al cielo la UEFA, nelle semifinale sconfisse il Cagliari di Bruno Giorgi: 3-2 per i sardi all’andata, 3-0 dell’Inter a San Siro.

Tra il 1995 e il 1998 ci furono le altre due finali tutte tricolore: nel 1995, il Parma alzò il trofeo battendo la Juventus in finale (1-0 a Parma; 1-1 il ritorno a Milano, casa per l’occasione della Juve). Nel 1998 la finale fu la gara del Fenomeno Ronaldo e dell’Inter, ancora una volta, che travolse la Lazio 3-0 in gara secca.

Gli ultimi due derby italiani in Europa sono quelli di Europa League del 2013/14 e del 2014/15. In entrambe le occasioni protagonista la Fiorentina: nel 2014 la Viola fu eliminata dalla Juventus (1-1 a Torino; 0-1 a Firenze). L’anno successivo fu il turno di Fiorentina-Roma e a passare furono i toscani: 1-1 a Firenze; 0-3 a Roma.

GLI ALTRI INCROCI

Gli altri incroci sono quelli che riguardano l’Intertoto 1998, quando il Bologna eliminò la Sampdoria in semifinale. E poi le Supercoppe Europee del 1990 e del 1993: in entrambe le occasioni fu protagonista il Milan, prima battendo la Sampdoria e poi perdendo clamorosamente contro il Parma.