Juve, cessione clamorosa: Allegri non lo vuole più

Svolta inattesa in vista della sessione estiva di calciomercato: adesso Allegri ha cambiato idea, sarà addio

Saranno settimane bollenti quelle che riguarderanno la Juventus di Massimiliano Allegri. Il campo, si sa, non mente mai.

E la speranza dell’allenatore toscano sarà da qui a fine mese vedere una squadra ancora in corsa in Europa League e che lotta col coltello tra i denti per rientrare tra le prime quattro in Serie A. Qualificarsi alla prossima fase a gironi di Champions League sarà fondamentale anche in sede di calciomercato, dal momento che gli introiti e l’appeal verso i big nel mirino avrebbero un peso decisamente differente. Da questo punto di vista i nodi da sciogliere, specialmente riguardo ai probabili addii, sono molteplici. In difesa è certa la partenza di Cuadrado che, non rinnovando il contratto in scadenza a giugno, saluterà a zero. Se per Alex Sandro si sta provando a trovare un accordo per evitare la stessa fine del colombiano, a centrocampo il profilo che tiene maggiormente in ansia Allegri è quello di Adrien Rabiot. Il francese è un uomo cardine della mediana juventina e si farà il possibile per trattenerlo ancora a lungo. Spazio, poi, all’attacco dove le valutazioni più delicate riguarderanno Dusan Vlahovic.

Juve-Vlahovic: conferme sull’addio

Se Chiesa è considerato intoccabile mentre per Di Maria vigerà il discorso fatto per Rabiot, la punta serba pare invece potersi definitivamente allontanare dalla ‘Vecchia Signora’.

Arrivato a Torino nel gennaio 2022 dalla Fiorentina per una cifra di poco superiore agli 80 milioni, Vlahovic ha mostrato un rendimento altalenante salvo poi crollare definitivamente in una spirale negativa. In particolar modo in questa stagione, l’ex viola non ha mai veramente convinto: fuori dal gioco, quasi mai decisivo sotto rete, ha messo a segno solo 11 reti in 31 presenze stagionali. Numeri ben lontani da quelli mostrati a Firenze e ‘promessi’ sin dal suo sbarco a Torino. Ecco perchè, stando a quanto riportato da ‘Saltandpepper’ su Twitter, la sua partenza sembrerebbe solo questione di settimane.

Su precisa richiesta della società – vendere ma non svendere – Massimiliano Allegri avrebbe avallato di mettere Vlahovic sul mercato. Il tecnico livornese non ritiene più l’attaccante di Belgrado funzionale al progetto bianconero. Ed è per questa ragione, anche nell’ottica di rientrare di un investimento monstre fatto un anno e mezzo fa, che la cessione verso l’estero pare un’opzione sempre più probabile per Vlahovic. A lui hanno pensato negli ultimi mesi diversi top club, Bayern Monaco su tutti: con il cambio di valutazione da parte del ‘Conte Max’, la cessione del serbo è solo questione di tempo.