Leclerc, il mistero della nuova fidanzata sosia dell’ex: da non credere

Charles Leclerc e una nuova fidanzata che porta un po’ di mistero per i sostenitori della Ferrari, che hanno notato un’incredibile similitudine.

Il pilota della Ferrari sembra aver rotto gli indugi: Leclerc ha una nuova fiamma e i tifosi della rossa hanno notato dei particolari davvero curiosi tra la sua fidanzata attuale e quella del passato.

Il campionato di Formula 1 tornerà nel weekend, ma ci sono spunti particolare per i piloti. In casa Ferrari, Charles Leclerc è sempre il protagonista, nel bene o male. In pista dovrà riscattarsi: ha conquistato un bottino poco gratificante di punti, solo sei in tre gare, viaggiando a medie da comprimario.

In pista le cose devono cambiare, nella vita privata invece ci sono novità interessanti. Il pilota intanto ha chiesto una maggiore tutela della sua privacy, con un annuncio che ha fatto capire come non sia molto amante dei selfie e delle paparazzate quando non è in tuta e nelle piste di Formula 1. Tutto ciò lo ha fatto anche per proteggere la sua nuova fidanzata, i primi particolari sono stati subito notati.

Chi è la nuova fidanzata di Charles Leclerc

La vita privata del pilota è stata sempre protetta, non ci sono state grosse uscite pubbliche e nemmeno il ferrarista ha creato scompiglio tra le pagine del gossip. Come riporta Radio Deejay, è finita intanto la sua storia precedente con Charlotte Sinè, figlia del direttore generale di un’azienda che opera nel mondo dell’intrattenimento. I due sono stati insieme per tre anni, rendendo pubblica la loro relazione e anche con molti momenti di condivisione sui social tra i due. Tutto all’opposto di quanto sta accadendo attualmente con la nuova fidanzata, Alexandra Saint Mleux. I più attenti hanno notato come sia praticamente identica alla sua ex: stessa corporatura, modo di portare i capelli e ovale del viso.

Charles Leclerc ha così una fidanzata “copia-incolla” della precedente? Le voci corrono, non c’è ancora una foto ufficiale dei due, ma c’è qualche indizio social, come il fatto di seguirsi a vicenda su Instagram e il pilota ha reso poi la lista dei suoi follow privata. Così, come secondo i ben informati sarebbero stati visti a braccetto tra le strade di Parigi, città della studentessa 21enne.

La giovane studentessa d’arte è così la nuova fiamma di Charles Leclerc? Un mistero che riguarda le pagine patinate, mentre i tifosi della rossa di Maranello si augurano che possa essere da sprone per migliorare l’andamento della Ferrari e riconquistare il terreno perduto in Formula 1.