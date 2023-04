MotoGP, ora c’è anche la prova: il momento è sempre più vicino

Sta per cominciare una nuova era nel mondo della MotoGP, adesso abbiamo anche la prova: i tifosi sono in fibrillazione

Una calma soltanto apparente quella che regna nell’ambiente nel Motomondiale in attesa del Gran Premio delle Americhe in programma il prossimo weekend ad Austin. Alcuni piloti sono tornati in Europa prima di volare in Texas e in Europa sono concentrate molte delle attenzioni.

A Jerez de la Frontera sono in programma test ufficiali di molti team in attesa di rivedere le moto per il GP di Spagna l’ultimo weekend di aprile. Ecco perché sul circuito intitolato ad Angel Nieto, indimenticabile campione degli anni ’80, si sono dati appuntamento in molti.

Con la sola eccezione della Ducati che ha preferito saltare questa sessione di test per concentrare le forze sulle prossime, gli altri team invece saranno in pista ognuno per provare nuove soluzioni. Come la Honda che porterà in pista il nuovo telaio sviluppato direttamente da Kalex ed è la prima volta che succede nella storia del marchio nipponico.

Ma saranno due giorni importanti anche per la Yamaha M1 che si triva già ad inseguire nel Mondiale di MotoGP, con Fabio Quartararo autore di un inizio stagione non brillante. A Jerez è impegnato Cal Crutchlow, ormai diventato tester a tutti gli effetti della casa, ma non sarà da solo. Perché con lui per due giorni anche Toprak Razgatlioglu.

MotoGP, ora c’è anche la prova: un nome nuovo sta per debuttare nel Mondiale

Un nome che sta già facendo molto discutere, perché il 26enne turco due anni fa si è laureto campione del mondo Superbike proprio con la Yamaha. Grazie a quella vittoria che avdeva interrotto la supremazia netta della Kawasaki e di Jonathan Rea, Razgatlioglu si era guadagnato come premio un primo test sulla M1 del Motomondiale.

Sembrava un episodio a sé stante ma in realtà si stava preparando il terreno per il futuro. Perché Toprak ha continuato a gareggiare nel Mondiale SBK de l’anno scorso ha chiuso al secondo posto dietro alla Ducati di Alvaro Bautista anche se le vittorie sono state 14 a testa. E in questa stagione è sempre lì: in due appuntamenti ha collezionato una vittoria, due secondi e altrettanti terzi posti, tanto che segue Bautista già in fuga.

Però adesso il suo campionato è fermo in attesa di riprendere tra due settimane ad Assen, e così lui è libero di fare altro. Come fare compagnia a Crutchlow con la moto che normalmente è nelle mani di Quartararo e Morbidelli dopo averla già provata nel 2022 ad Aragon.

Allora il meteo non aveva giocato a suo favore ma questa volta dovrebbe essere diverso. E lui non vede l’ora: “Avrò l’opportunità di capire meglio le esigenze della guida di una moto ufficiale di MotoGP. Grazie alla Yamaha per avermi dato questa opportunità”.

In effetti sono molti a pensare che il prossimo anno in mezzo ai piloti della MotoGP ci sarà anche lui fin dalla prima gara. Ma chi gli lascerà la sella? In teoria Franco Morbidelli perché sembra difficile immaginare un addio di Fabio Quartararo.