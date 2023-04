Camila Giorgi, selfie bollente: il completino da palestra è mini

Camila Giorgi continua ad incantare il suo pubblico dei social anche in palestra. Che foto per la tennista azzurra

Sono trascorsi pochi mesi da quando è iniziato il 2023, eppure per Camila Giorgi quest’anno è già speciale. La tennista maceratese ha infatti vinto il suo primo titolo dell’anno a Merida, in Messico, portandosi a casa il suo quarto successo Wta della carriera.

Una vittoria che l’ha riportata in top 50 del ranking dopo periodo complicato nel quale aveva incontrato diverse difficoltà, comprese quelle fisiche che l’anno scorso l’avevano penalizzata in qualche occasione. Ma questo stesso titolo pone fine anche al suo lungo “digiuno”, dato che l’ultimo trofeo se l’era conquistato a Montreal diventando la seconda giocatrice italiana, dopo Flavia Pennetta, ad aggiudicarsi un Wta 1000.

Insomma, è una Camila ritrovata che adesso spera di continuare così anche nella stagione sulla terra rossa, con il debutto che per il momento è in programma per il 1000 di Madrid. Un torneo importante, al quale seguiranno poi quelli degli Internazionali di Roma e Roland Garros, ma ben prima di questi appuntamenti c’è da pensare all’impegno di Billie Jean King Cup con la Nazionale azzurra, che nei prossimi giorni sarà di scena a Bratislava contro la Slovacchia.

Camila Giorgi, l’allenamento è “bollente”: che fisico

La capitana Tathiana Garbin si affida nuovamente al talento e all’esperienza della ex numero uno d’Italia per aggiudicarsi la sfida con le slovacche. Oltre a lei, però, potrà contare altresì sull’apporto di Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Jasmine Paolini e Martina Trevisan, con quest’ultima dall’ottima prova di Miami dove si era spinta fino ai quarti di finale.

Adesso, sono tutte in attesa di fare il loro debutto con la maglia azzurra e in questi giorni si stanno allenando intensamente per prepararsi al meglio in vista dei match. A testimoniarlo ci sono diversi contenuti pubblicati via social dalle stesse giocatrici, compresa Camila, che da una palestra di Bratislava ha pubblicato un selfie allo specchio che la ritrae in tenuta sportiva con shorts stringenti e top che lascia scoperto l’addome.

Uno scatto, questo, che mette in risalto sia la fisicità della tennista marchigiana che il suo immenso fascino, per la gioia dei suoi quasi 700 mila followers di Instagram che la seguono costantemente sui social. Del resto, non è la prima volta che Camila condivide immagini simili e sul suo profilo si possono trovare innumerevoli esempi dove la vediamo di volta in volta in abiti eleganti, outfit casual e anche bikini che esaltano le sue doti estetiche. Una vera bellezza del tennis femminile azzurro.