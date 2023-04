“Penalizzazione” Lazio, colpo di scena: l’annuncio in diretta

La Lazio ha battuto la Juventus al termine di un match denso di polemiche. Su quanto accaduto, si è espresso il tecnico Maurizio Sarri.

Grazie al 2-1 di sabato scorso, i biancocelesti hanno rafforzato il loro secondo posto in classifica. Lazio ora a quota 58, +5 sulla Roma terza, +6 sul Milan quarto. Contro la Vecchia Signora una vittoria che avvicina sensibilmente la qualificazione alla prossima Champions League.

Immobile&Co già domani sera torneranno in campo per il 30° turno di campionato. Avversaria di turno lo Spezia, quartultimo a 26 punti, solo quattro gradini più su del Verona.

Maurizio Sarri ha parlato alla viglia della trasferta al Picco di La Spezia. La Lazio vuole continuare la striscia di vittorie, giunta a quota tre. Il tecnico però non si monta la testa: “In Champions ci si deve arrivare tramite il campionato. Quel livello non ci compete. Il campionato poi ci apre prospettive che dobbiamo essere bravi a cogliere”, ha affermato l’ex allenatore di Napoli e Juventus. Sarri continua a ripetere che si pensa ad una gara per volta, ritenere di aver già battuto lo Spezia sarebbe quindi un errore gravissimo.

L’erede di Simone Inzaghi, a livello tattico ritiene che la Lazio possa ancora migliorare. “C’è sempre motivo per andare a letto arrabbiati (eufemismo, ndr) la sera”, ha ribadito, replicando poi chiaramente a chi considerava la Lazio agevolata dall’arbitro Di Bello nel match con la Juventus.

Sarri: “Noi penalizzati: il gol di Rabiot era irregolare”

Sarri parla ancora scottato da quanto avvenuto dopo la vittoria di sabato scorso. Nel mirino degli addetti ai lavori, la spintarella di Milinkovic ad Alex Sandro in occasione del momentaneo 1-0. “Il colmo è che siamo usciti con la sensazione di essere penalizzati. Rabiot mentre colpisce il pallone calpesta Provedel”, rivendica ad alta voce il Comandante.

Sarrio parla anche delle tante ammonizioni non comminate alla Juventus, in primis quelle su Cuadrado. Non contento, nutre dubbi anche sul fallo subìto da Zaccagni sanzionato con una punizione, irregolarità che il tecnico lui ritiene essere avvenuta dentro l’area.

“L’inizio dell’impatto è la linea. Ma questo non ci interessa, poi diventano tutti alibi. Irrati è un buon arbitro, si spera che faccia una grande partita”, ha concluso Sarri, riferendosi al fischietto di Pistoia. Curiosamente, Irrati è stato designato nonosnte, proprio contro la Juventus, fosse al Var.