Ferrari, cambia tutto: clamoroso annuncio di Vasseur

La Ferrari è pronta a cambiare davvero tutto. Arriva un clamoroso annuncio da parte del team principal di Maranello, Frederic Vasseur

La monoposto del Cavallino Rampante ha iniziato nel peggiore dei modi questa stagione, dopo l’ottimo campionato del 2022. Urge un’inversione di tendenza da parte di tecnici e piloti per portare in alto le monoposto guidate da Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Dopo il secondo posto nella passata stagione, quest’anno la Ferrari era chiamata al definitivo salto di qualità. Un balzo prestazionale che c’è stato ma all’indietro. Da seconda forza, la scuderia di Maranello si è ritrovata ad essere quarta, scavalcata anche da Aston Martin e Mercedes. Leclerc e Sainz sognavano di poter competere per il titolo e invece si ritrovano a battagliare con difficoltà per salire sul podio.

I prossimi appuntamenti, tra Baku, Miami, Imola e Barcellona, saranno molto indicativi per capire se il margine di crescita della SF-23 sarà talmente significativo da poter tornare in lizza per le posizioni che contano o se sarà il caso di concentrarsi già sul 2024.

Il team principal della Rossa, Frederic Vasseur, ha espresso nelle ultime conferenze stampa la sua completa convinzione che il processo di crescita della monoposto sia solo all’inizio, con grandissime possibilità di sviluppo. Il concept, secondo l’ingegnere francese, non è del tutto sbagliato, ma va semplicemente sfruttato a pieno.

La Ferrari prepara gli aggiornamenti: la strategia di Frederic Vasseur

Il carico aerodinamico, il sovrasterzo e le altezze da terra, sono alla base delle difficoltà di bilanciamento della SF-23. Troppa sensibilità dal punto di vista termico, nell’utilizzo delle gomme, problemi con il vento e con le condizioni atmosferiche variabili.

La vettura del Cavallino Rampante è ancora troppo nervosa e ipersensibile a ogni cambiamento, per potersi esprimere al massimo. Tuttavia, le varianti di assetto introdotte in Australia sembrano aver migliorato la situazione, portando dei benefici sul passo gara.

Vasseur ha espresso soddisfazione e ha tracciato la strada: “In vista delle prossime gare, porteremo degli aggiornamenti per migliorare il bilanciamento aerodinamico. Proseguiremo sul lavoro fatto in Australia, non abbiamo in mente una vettura B. Gli aggiornamenti non saranno qualcosa di radicalmente diverso”. Insomma la SF-23 non cambierà “forma”, almeno per quest’anno. Il team principal di casa rossa ha quindi evidenziato come porteranno dei nuovi pezzi quest’anno e procederanno con le valutazioni del caso. Bisgna capire se continuare ad evolvere questo progetto oppure cambiare drasticamente in vista del 2024.