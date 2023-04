Leclerc in Red Bull, rivelazione assurda: ora ci sono pochissimi dubbi

Una delusione dopo l’altra per Charles Leclerc al volante della Ferrari: le dichiarazioni su un suo futuro in Red Bull

Ancora una volta, si sta confermando, purtroppo, il copione di questi anni. Ossia quello di un pilota, Charles Leclerc, al volante della Ferrari e con un talento sconfinato a disposizione, che per un motivo o per un altro non riesce ad esprimere al meglio.

Nella prima parte della scorsa stagione, vincendo tre GP, il monegasco aveva cullato per un po’ il sogno di contendere fino alla fine il mondiale di Formula 1 a Max Verstappen. Illusione presto sfumata dopo una serie di ritiri, episodi sfortunati e strategie sballate. E quest’anno, se possibile, le cose stanno andando ancora peggio.

Ferrari, non ci siamo: altro zero in classifica per Leclerc, la stagione è già un incubo

Dopo appena tre gare, le ambizioni dei tifosi della ‘Rossa’ sono già state largamente mortificate e ci si prepara a un’annata davvero complessa. Per Leclerc i primi appuntamenti stagionali sono stati un calvario.

Ritirato all’esordio in Bahrain quando era comodamente terzo, soltanto settimo in Arabia per la partenza condizionata dalla penalizzazione di dieci posizioni, fuori dopo tre curve in Australia per un contatto con Stroll in cui ha colpe relative. Davvero poco da fare fin qui per il ferrarista, che dovrà stringere i denti e verosimilmente accontentarsi per quest’anno dei piazzamenti minori, a fronte della imprendibile Red Bull. E inevitabilmente si finisce per parlare del suo futuro, con un contratto in scadenza nel 2024 e un rinnovo che a queste condizioni si fa assai difficile: per lui potrebbe esserci la volontà di guardare altrove.

Leclerc, Todt e il paragone con Verstappen

Del pilota monegasco, ha parlato Jean Todt, ex direttore tecnico della Ferrari ed ex presidente della FIA. Elogiandolo, ma anche mettendo in serio allarme i tifosi ferraristi.

Al ‘Corriere dello Sport’, in una lunga intervista, di lui ha infatti detto: “Charles sarebbe come Verstappen se ne avesse l’occasione. Ci sono piloti bravi e un ristretto gruppo di bravissimi e Leclerc fa parte di questo gruppo”. La Ferrari deve dunque stare attenta: se non metterà a disposizione del suo pilota una vettura competitiva potrebbe perderlo e sarebbe un peccato, visto il suo talento cristallino che ha fatto balzare più volte dalla sedia in questi anni i tifosi del Cavallino rampante.