Lazio: con la Champions arrivano due giocatori da un top club

Lazio, con la Champions arriveranno due calciatori da un top club: ecco di chi si tratta. Sarri ha già chiesto le referenze.

La Lazio erano anni che non era così convincente: dopo l’addio di Inzaghi, che è scappato fra una cena con Lotito e un chiacchierato rinnovo con Tare per andare a vincere all’Inter, i biancocelesti, di tutta risposta, nell’estate che ha visto Mourinho tornare in Italia, si è affidata al Sarri-ball.

Non benissimo il primo anno, come al solito, in una stagione di circostanza nella quale si è puntati maggiormente alla costruzione del progetto e al passaggio dal 3-5-2 di stampo Inzaghiano al 4-3-3 marchio di fabbrica del tecnico ex Napoli.

Al secondo anno, con gli innesti di Romagnoli, Casale e Provedel, l’aver ricostruito interamente la difesa ha pagato. I laziali sono secondi in classifica, con un margine importante sul quinto posto e con un gruppo che non vuole accennare a mollare di un centrimetro.

Alcuni nomi di punta della compagine capitolina, difficilmente non partiranno: nonostante il mister sia riuscito a far adattare al suo gioco due giocatori che assieme non avrebbero mai giocato (parole sue) come Milinkovic Savic e Luis Alberto, è sempre parso come uno dei due sarebbe stato, presto o tardi, sacrificato.

Per due sessioni di mercato si è provato a cedere lo spagnolo, quello che pareva esser il meno adatto al gioco sarrista, senza però ottenere i risultati sperati. A giugno la storia potrebbe cambiare: il ritorno in Champions ad ogni modo non coinciderebbe con l’ennesima conferma di Sergej, che probabilmente sceglierà di tentare, per la prima volta in carriera, una grande avventura.

Con la Champions, arrivando due nomi da un top club: ecco chi

Proprio per continuare a puntellare la compagine biancoceleste, Maurizio Sarri avrebbe chiesto, secondo il Messaggero, delle referenze all’ex portiere Cudicini, per due calciatori che ha già allenato in passato.

Per costruire il centrocampo del futuro, infatti, in mezzo al campo, oltre alle conferme del titolarissimo Luis Alberto e degli utili nelle rotazioni Vecino, Marcos Antonio, Basic e Cataldi, si sarebbe fatto il nome di Loftus Cheek: il centrale del Chelsea ha un solo anno di contratto e sarebbe utile per mister Sarri grazie alla sua duttilità, che gli da la possibilità di farlo rendere anche da mediano e esterno destro, eventualmente, in un centrocampo a cinque.

Il suo contratto scade nel 2024 e sembra intenzionato a provare un’altra avventura, dopo aver giocato nei Blues per tutte la carriera ad eccezione di un anno in prestito al Fulham.

Il secondo nome arriva sempre dai blu di Londra: con il futuro cambio in panchina, dove al momento siede Lampard ma a giugno si prenderà una decisione definitiva, la compagine proverà a smantellare quelli che vengono definiti esuberi in una rosa che fra calciatori effettivi ed altri tasselli di proprietà del club, contano la bellezza di trentanove calciatori.

Proprio dal prestito tornerà Hudson Odoi, dopo una stagione al Bayer Leverkusen in cui ha trovato poco spazio. L’inglese potrebbe essere il tassello giusto da inserire nella lista delle ali d’attacco biancocelesti: il calciatore può giocare su ambedue le fasce e all’occorrenza anche fare il falso nove, un’eventuale manna dal cielo per Sarri, che al momento fa totale affidamento su Zaccagni, Felipe Anderson e Pedro.