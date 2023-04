Max Verstappen non le vuole proprio: l’annuncio è inequivocabile

Max Verstappen, l’annuncio è ufficiale: il pilota olandese non le vuole proprio, le sue parole cambiano tutto

Due titoli mondiali per Max Verstappen, un terzo di fatto già impostato lungo i binari giusti, nonostante si siano disputate solo le prime tre gare dell’anno. D’altronde, per quanto visto fin qui, la Red Bull sembra non avere proprio rivali.

Tre vittorie in altrettante sfide per la monoposto anglo-austriaca e agli avversari solo le briciole, con Mercedes e – soprattutto – Ferrari fin qui decisamente deludenti. Le scuderie stanno ora usufruendo della lunga pausa per nuovi sviluppi ed aggiornamenti, prima che la gara torni ad entrare nel vivo, con Baku e Miami in appena sette giorni.

E proprio in Azerbaigian si disputerà la prima delle sei gare Sprint previste in questo mondiale. Il numero, rispetto alla scorsa stagione, è stato raddoppiato. Sebbene si tratti di una regolamentazione sperimentale, gli organizzatori sono convinti come sia la soluzione migliore per attirare ulteriori sponsor e fan.

Al sabato, quindi, anziché le classiche Qualifiche – anticipate al venerdì – si disputerà una mini gara di circa 100 km che regalerà punti iridati per il campionato e, al contempo, stabilità l’ordine di partenza della gara alla domenica. Una soluzione, questa, che non trova il gradimento di tutti i piloti.

Max Verstappen, che attacco alle gare Sprint: la posizione di Domenicali

In primis Max Verstappen, leader del Mondiale che non pare gradire più di tanto una situazione del genere. “Il week end in questo modo è molto più intenso e non sono contento – ha spiegato il pilota olandese – credo che invece sia meglio una riduzione del week end, correndolo unicamente al sabato ed alla domenica. Un focus solo su questi due giorni per renderli il più emozionanti possibile”. Insomma, una linea di pensiero che va proprio nella direzione opposta degli organizzatori che, invece, voglioo massimizzare al massimo la tre giorni di gare.

“Le gare Sprint – ha poi aggiunto nelle dichiarazioni riportate da Motorsport – non sono nel Dna della Formula 1”. Il campione del Mondo ha evidenziato come per un’azione migliore sia necessario che più squadre siano in lotta per la vittoria. In questo modo, e senza modificare nulla, ci sarebbe maggiore spettacolo.

Di tutt’altra opinione il Presidente e CEO della Formula 1 Stefano Domenicali; l’ex Team Principal della Ferrari, invece, vuole la gara Sprint ad ogni Gran Premio, una soluzione fin qui che ha trovato l’ostracismo delle scuderie. Al contempo Domenicali punta invece a ridurre il numero delle prove libere, soluzione che non è gradita ai Team.

Possibile un nuovo scontro anche se non è da escludere che le parti in causa possano trovare un compromesso in grado di soddisfare tutti.