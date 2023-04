Pallavolista su Onlyfans, tifosi in visibilio: biondissima e sensualissima

La piattaforma Onlyfans genera sempre parecchie discussioni: stavolta si parla di una pallavolista bionda e molto sensuale

Sono sempre di più le ragazze che cercano la strada di Onlyfans per avere un’entrata che diventa sempre più sostanziosa. Soprattutto per chi ha un pubblico fidelizzato e affezionato, come le influencer che hanno un profilo Instagram con molti followers. Ma non solo.

Anche diverse sportive hanno intrapreso questo percorso, ma è inevitabile essere sottoposti a delle critiche. Tuttavia, altrettanti sono i commenti positivi, soprattutto sotto i post sui profili social. E’ il caso di Key Alves, star della pallavolo che è sbarcata sulla piattaforma a pagamento per contenuti hot.

Key Alves è passata all’onore delle cronache per delle dichiarazioni molto piccanti su Neymar Junior: “Mi ha proposto un ménage a trois con mia sorella gemella, ma ho rifiutato. Su di noi si sbagliava”. La pallavolista ha poi sottolineato, durante il Grande Fratello brasiliano, che senza questa proposta sarebbe sicuramente volata a Parigi dal giocatore.

La stessa Key Alves ha poi precisato che “su Onlyfans non pubblico nudi, ma foto professionali. Guadagno tantissimo, più che con la pallavolo”. Già, perché effettivamente quando un’atleta così attraente ha un grande pubblico, può arrivare a guadagnare tante migliaia di euro.

La bellissima Key Alves è iscritta a Onlyfans

Key Alves ha infatti dichiarato che: “La piattaforme virtuale è la mia entrata più grande, guadagno più lì che con la pallavolo, circa cinquanta volte in più. E con Onlyfans il prezzo mensile è fisso”.

Tra l’altro, la pallavolista ha anche pubblicamente dichiarato che non ha la minima intenzione di smettere con lo sport, che è la sua più grande passione. Cosa succederà in futuro nessuno lo può sapere, ma nel frattempo i suoi fans si godono i suoi post e i video pubblicati sulla piattaforma a pagamento.

Molto sensuale, la Alves si contraddistingue sul suo profilo Instagram per dei contenuti che manderebbero su di giri chiunque guardi i suoi post. Il suo colore naturale è un castano chiaro, ma negli ultimi tempi la pallavolista brasiliana ha deciso di tingersi di un biondo che fa impazzire i suoi fans. Come gli abiti attillati che indossa, le foto in intimo che inevitabilmente portano anche a delle critiche per la sua posizione sportiva e non solo.

Key Alves non disdegna nemmeno la pubblicazione di alcuni video ai tempi del Grande Fratello, cimentatasi nell’arte dell’abbronzatura con un costume che lascia poco spazio all’immaginazione.