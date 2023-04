L’uomo spogliatoio dice addio: la Juve saluta un ‘senatore’

La Juventus al termine di questa stagione è pronta a salutare uno dei suoi senatori più importanti. Per lui non è previsto alcun tipo di rinnovo

A quanto pare, tra il calciatore e la ‘Vecchia Signora’, è arrivato il momento dei saluti. Un addio che, a dire il vero, spiazza completamente i tifosi. Visto che questi ultimi lo considerano tutt’ora un vero e proprio idolo. Conosciuto ed apprezzato per essere uno degli uomini spogliatoio all’interno del team allenato da Massimiliano Allegri. Per Carlo Pinsoglio (a meno di clamorosi colpi di scena) non ci sarà alcun “nero su bianco” sul contratto. Niente di tutto questo.

Pare che il club sia stato molto chiaro con il portiere: per lui a partire dalla prossima stagione non c’è spazio. Ed è per questo motivo che, con il suo entourage, sta già iniziando a guardarsi intorno. Le soluzioni di certo non gli mancano. Anzi, è pronto anche a dare la sua esperienza alla sua nuova squadra. Nell’attesa, però, si concentrerà negli ultimi incontri che vedrà protagonista proprio la Juventus e poi si concentrerà totalmente sul suo futuro. Un destino lontano completamente dai bianconeri.

Juventus, uno dei senatori è pronto all’addio: via Pinsoglio

Pochissime le presenze raccolte in questi anni in cui ha vestito la casacca bianconera. Un ruolo che ha accettato senza pensarci su due volte. Come riportato in precedenza è tutt’ora considerato un uomo spogliatoio visto che porta allegria all’interno dello stesso. Dà la carica giusta ai compagni e non solo. Un ottimo motivatore, soprattutto dalla panchina, ed invita il team a non mollare mai. Tutto questo, però, pare sia destinato a finire.

Carlo Pinsoglio e la Juventus, dopo sei anni, sono pronti a salutarsi. In maniera definitiva. Il nativo di Moncalieri è in scadenza di contratto ed è molto difficile che questo possa essere firmato. Cresciuto nelle giovanili della società bianconera, il 33enne è considerato un idolo per la tifoseria. Non solo: anche sui social network in molti lo apprezzano. La società, sin dall’inizio, è sempre stata chiara: ruolo da terzo portiere oppure niente.

E lui ha accettato senza alcun tipo di problema. Basti pensare che, in tutti questi anni, ha raccolto solamente cinque presenze (subendo altrettante reti). Non è assolutamente da escludere che possa trovare spazio in un altro club di Serie A. Magari come secondo. Oppure una esperienza all’estero dove potrebbe togliersi qualche soddisfazione personale. La cosa certa è che l’estremo difensore non vestirà più quella maglia il prossimo anno.