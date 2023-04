Paula Badosa supera Camila Giorgi: l’ultima foto fa strage di cuori

Paula Badosa ha superato Camila Giorgi e con l’ultima foto pubblicata su Instagram fa perdere la testa ai suoi fan

Paula Badosa non sta vivendo il suo momento migliore della carriera. Dopo esser stata numero due del mondo nella scorsa stagione, la tennista spagnola ha vissuto un periodo difficile a causa di alcuni infortuni che ne hanno frenato il rendimento nella seconda parte di 2022.

Difficoltà, le sue, che stanno continuando anche in questi primi mesi del 2023 in cui sta ancora faticando a ritrovare quella condizione fisica che le aveva permesso di vincere il titolo di Indian Wells nel 2021. La sua stagione era iniziata con la semifinale raggiunta al torneo di Adelaide 2, che, però, non ha potuto giocare per via dell’ennesimo problema fisico, lo stesso che poi l’ha costretta a saltare anche il primo Slam dell’anno dell’Australian Open.

Il rientro è avvenuto a Doha, ma in quest’occasione non è riuscita a superare il primo turno che la vedeva contrapposta alla brasiliana Beatriz Haddad Maia. Stessa sorte anche all’impegno successivo di Abu Dhabi, dove è stata sconfitta in tre set da Liudmila Samsonova. Poco meglio a Indian Wells e Miami dove in entrambe le occasioni ha perso al secondo turno per mano di Elena Rybakina.

Paula Badosa, che incanto: la foto della tennista spagnola spopola sui social

Nell’attesa di rivederla ad alti livelli, Paula si concede spesso agli obiettivi delle macchine fotografiche per iniziative ed eventi promozionali dei suoi sponsor, come testimoniato dalle varie immagini sui suoi profili social.

Inoltre, l’abbiamo vista spesso anche in bikini, in foto in cui appariva quasi come una “dea”. Del resto, il suo fisico da atleta e i suoi occhi azzurri sono tra le principali caratteristiche che le consentono di essere considerata dai più una delle più belle giocatrici del circuito femminile. Un po’ come accade anche a Camila Giorgi, altra bellezza del tennis mondiale che su Instagram condivide numerose foto che mettono in risalto il suo fascino.

E così i fan non possono fare altro che ammirarle in tutto il loro splendore seguendole sui loro profili, dove, però, a spuntarla è proprio la spagnola, che conta ben 752 mila followers, contro i “soli” 694 mila dell’azzurra.

Un distacco ampio che sembra destinato ad aumentare in favore proprio di Paula, che con l’ultima foto, dove la vediamo bella e sorridente con leggins e top azzurro, ha letteralmente incantato i suoi tifosi, comprese anche alcune sue colleghe che, tra like e commenti, hanno espresso tutto il loro apprezzamento nei suoi confronti.