Camila Giorgi dominatrice: video da far girare la testa

Camila Giorgi si è presa la scena della prima giornata dei turni preliminari di Billie Jean King Cup con una prestazione da dominatrice

Venerdì l’Italia di Tathiana Garbin ha fatto il suo debutto nella Billie Jean King Cup di quest’anno. Le prime a scendere in campo sono state Camila Giorgi e Martina Trevisan ed entrambe sono riuscite a portare a casa la vittoria nella doppia sfida con Anna-Karolina Schmiedlova e Viktoria Hruncakova.

Entrambe si sono espresse su alti livelli, rispettando le aspettative che c’erano su di loro alla vigilia. L’Italia, del resto, metteva in campo due top 50, mentre la Slovacchia la numero 96 della classifica Wta, Schmiedlova, e la numero 127 del ranking, Hruncakova che, a dispetto della classifica, sono le miglior giocatrici del momento che poteva schierare la squadra avversaria.

Troppo ampio il gap tecnico e fisico messo in campo dalle azzurre che quindi non hanno fallito il loro esordio nella competizione, aggiudicandosi i primi due punti per la nostra Nazionale, che adesso si trova ad un passo dal centrare le qualificazioni ai gironi.

Camila Giorgi regala la vittoria all’Italia: il gesto tecnico non è passato inosservato

Di scena a Bratislava sul duro indoor, le azzurre si sono ben comportate e Camila Giorgi, in particolare, ha giocato come forse meglio non poteva. Un 6-2 6-3 che non ammette repliche e che non ha lasciato scampo alla Schmiedlova che contro la maceratese ha potuto fare ben poco per arginare i suoi colpi.

Camila è stata pressoché impeccabile e si è presa subito il break di vantaggio nel secondo game dell’incontro. Nel terzo firma il tre a zero, mentre nel quarto la slovacca è riuscita a tenere il suo turno di servizio spezzando l’egemonia dell’azzurra. Una piccola parentesi che si ripete anche nel sesto gioco, ma che alla fine non basterà alla Schmiedlova, con il primo set che va nelle mani della Giorgi.

Il secondo set segue un po’ lo stesso copione del primo parziale, con l’italiana che si porta subito in vantaggio per tre a zero. Poi, due game di fila per l’avversaria che riesce a recuperare il break di svantaggio nel quinto gioco. La reazione della marchigiana non si fa attendere e arriva subito il break del quattro a due momentaneo. Schmiedlova prova a rialzare la testa mantenendo il suo turno di battuta, ma alla fine è Camila che si aggiudica la vittoria con un colpo che non è passato inosservato agli occhi dei tifosi.

Ottima prima al centro che costringe l’avversaria ad una risposta difficile. La palla si alza e arriva un potente dritto al volo. A quel punto, la slovacca non sa più che pesci prendere e risponde come può. La palla si impenna nuovamente ma stavolta termina fuori. Game, set and match in favore della Giorgi.