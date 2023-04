Fiorentina-Atalanta 1-1: occasione persa per entrambe

By

Finisce 1-1 la sfida del Franchi tra Fiorentina e Atalanta. La Viola fallisce l’aggancio a Juventus e Bologna. Occasione persa per l’Atalanta che poteva avvicinarsi al quarto posto del Milan. Per Gasperini e Italiano una gara che cambia poco in classifica, ma mette in mostra due squadre in buona salute. Italiano prosegue la striscia positiva, dopo un lungo periodo in cui ha dovuto fare i conti con una rosa che non rispondeva ai suoi dettami tattici.

LE FORMAZIONI DI FIORENTINA E ATALANTA

La Fiorentina è concentrata sul tentativo di impresa europea, così Italiano decide di fare un piccolo turnover. Tra i pali va come sempre Terracciano. In difesa, Martinez Quarta fa coppia con Milenkovic, Dodo sulla destra e sulla sinistra Terzi in luogo di Biraghi. Centrocampo con Barak, Mandragora e Castrovilli. Tridente formato da Ikoné, Cabral e Gonzalez.

Gasperini e l’Atalanta recuperano Koopmeiners e lo butta immediatamente dentro il 3-4-1-2 dove l’olandese agisce dietro Højlund e Zapata. A centrocampo, De Roon e Ederson fanno coppia al centro, mentre sulle fasce ecco Maehle e Zappacosta. In difesa, davanti alla porta di Sportiello, trio con Toloi, Scalvini e Djimsiti.

VANTAGGIO ATALANTA, LA FIORENTINA NON CONCRETIZZA

La partita comincia subito su un buon ritmo. L’Atalanta aspetta la Fiorentina nella sua metà campo e aggredisce con le punte e Koopmeiners per recuperare il pallone più avanti possibile. Højlund crea qualche grattacapo alla difesa viola. Una discesa di Zappacosta rischia di mandare in rete il danese. Poi è lo stesso danese a cercare di servire Zapata in area, ma il colombiano viene fermato. L’occasione più grande della prima metà del tempo è quella di Gonzalez che dentro l’area piccolo devia il colpo di testa di Cabral su calcio d’angolo, ma trova le mani di Sportiello.

Alla mezz’ora di gioco ci riprova Nico Gonzalez, l’argentino sfiora il super gol con un gran sinistro a giro. L’Atalanta lavora in non possesso, e alla fine riesce a fare male alla Fiorentina. Su una palla contesa al limite dell’area Viola, la squadra di Italiano non riesce a liberare. Maehle irrompe, salta due avversari e di punta trafigge Terracciano: 1-0. Il gol del danese dell’Atalanta è l’ultima emozione del primo tempo.

LA FIORENTINA SPINGE E PAREGGIA

Il secondo tempo inizia con la Fiorentina arrembante. I Viola ci provano prima con Nico Gonzalez e poi con Castrovilli. Poi l’episodio che cambia il risultato. Su un cross dalla sinistra, Toloi va verso il pallone per colpire di testa ma il pallone va sul braccio. Guida attende tre minuti prima di essere richiamato al VAR: le immagine mostrano il tocco del difensore con il braccio, forse dopo averla sfiorata con la testa. Per l’arbitro di Torre Annunziata è rigore. Dal rigore non va Nico Gonzalez che lascia a Cabral: il brasiliano spiazza Sportiello ed è pareggio Fiorentina.

A quel punto la squadra di Italiano continua a spingere alla ricerca della vittoria. Al 72′ Biraghi sostituisce Terzic e batte subito una punizione dal limite prendendo il palo. La pressione della Fiorentina di lì in poi si allenta per rinvigorire verso il 90′. Durante il recupero sia Fiorentina che Atalanta sfiorano la vittoria. Prima Bonaventura colpisce di testa su un angolo trovando un miracolo di Sportiello. Poi un contropiede di Boga viene sprecato dallo stesso numero 10 bergamasco che sbaglia la misura del passaggio a Muriel. Finisce in pareggio, un punto poco utile per entrambe.