Camila Giorgi, pizzo e scollatura: alla cena di gala è una regina

Camila Giorgi lascia tutti senza fiato, la tennista azzurra mette in mostra una grandissima eleganza e sensualità: che spettacolo

Lo sport italiano si esalta ancora per Camila Giorgi, una dei personaggi più acclamati in questo senso. La 31enne maceratese si fa notare per le sue doti da atleta, ma anche per il suo fascino e la sua femminilità che non possono certamente passare inosservati.

La tennista azzurra è un perfetto mix di talento e di sensualità che lascia sempre senza parole. E mai come in questo periodo trova nuove conferme.

Camila Giorgi avanti tutta: la tennista azzurra alla riscossa nel 2023

Dal punto di vista sportivo, innanzitutto, stiamo rivedendo una Camila capace di esprimere un gioco di alto livello e di tentare nuovamente l’assalto ai quartieri alti del ranking mondiale.

Camila aveva iniziato l’anno intorno alla 70esima posizione a causa di un lungo stop per infortunio. Ma ha inanellato alcuni risultati positivi che l’hanno fatta risalire prontamente. Soprattutto grazie alla vittoria del torneo WTA 250 di Merida, adesso Camila è alla posizione numero 43 della classifica. E nella stagione su terra rossa al via a breve punta ad altri risultati di prestigio. Intanto, in Nazionale, un altro risultato importante con il contributo dato alla vittoria dell’Italia per 3-2 nello spareggio con la Slovacchia, utile per il passaggio alle fasi finali della Billie Jean King Cup (l’equivalente della Coppa Davis maschile) che si svolgeranno in autunno. Camila ha vinto nettamente il singolare disputato con la Schmiedlova, risultando decisiva. Non ha invece potuto giocare una seconda volta perché con alcuni problemi a un ginocchio, che si spera non le pregiudichino la partecipazione al torneo di Madrid tra una settimana.

Camila Giorgi, la regina della festa: scollatura in primo piano, un sogno

Intanto, Camila anche fuori dal campo ha attirato l’attenzione di tutti. Alla cena di gala prima del match con la Slovacchia, questo scatto ha fatto il giro del web.

Eleganza sopraffina e super seducente per Camila, che ha messo in mostra la solita silhouette incantevole, lineamenti dolcissimi e intriganti e curve da urlo, con la scollatura in primo piano esaltata da merletti in pizzo. Una visione che non poteva che infiammare i quasi 700 mila followers su Instagram, che le hanno dedicato la solita valanga di like e commenti estasiati.