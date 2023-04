Arriva una svolta improvvisa: penalizzazione tolta e maxi risarcimento per il club. Ecco tutti i dettagli.

Settimane decisive per i campionati e il futuro di diversi club. Le squadre penalizzate sono pronte a dare battaglia per vedersi restituire i punti e naturalmente cercare di raggiungere un obiettivo molto importante.

Ma, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni potrebbe esserci una svolta molto importante. Un club, infatti, non solo potrebbe vedere restituire i punti, ma anche avere un maxi risarcimento. Si tratta di una ipotesi destinata a dare vita ad un vero e proprio precedente oltre che naturalmente portare a delle polemiche nei confronti della FIGC.

Svolta a sorpresa: via la penalizzazione e risarcimento

Il club ha annunciato la propria intenzione di andare fino in fondo per riavere i punti tolti e quindi il rischio è quello di avere una classifica sub iudice considerando che, almeno per il momento, i tempi sembrano essere abbastanza lunghi e tutto potrebbe cambiare al termine della stagione. Naturalmente sono in corso le riflessioni ai vertici del calcio per capire meglio come comportarsi ed evitare una situazione che rischia, oltre ad essere un precedente, delle polemiche destinate a ‘infiammare’ la prossima estate.

In particolare, la Reggina ha comunicato la propria intenzione di andare fino in fondo per riavere i tre punti di penalizzazione e quindi consolidare la zona play-off. Questo pone la FIGC davanti ad un bivio non semplice: da una parte rimandare gli spareggi promozione e naturalmente creare un precedente oppure proseguire per la sua strada e rischiare di pagare un risarcimento milionario in caso di restituzione dei tre punti.

Naturalmente esistono altre due possibilità che potrebbero chiudere i giochi da subito: una Reggina fuori dai play-off per oltre tre punti oppure una posizione negli spareggi promozione che non può cambiare. E quindi molto probabilmente si aspetteranno le prossime settimane per prendere una decisione definitiva.

Tra Juventus e Reggina: il Coni chiamato agli straordinari

Sicuramente le prossime settimane per il Coni non saranno semplici considerando le vicende Juventus e Reggina. E se per i bianconeri la situazione potrebbe essere un po’ semplice, per i calabresi si rischia di dare creare diversi problemi.

Infatti, il club reggino ha annunciato la propria volontà di andare fino in fondo e soprattutto la decisione di secondo grado potrebbe arrivare a play-off iniziati. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e quali saranno le scelte anche della stessa FIGC, chiamata a decidere tra un rinvio degli spareggi promozione oppure rischiare di dover pagare un risarcimento milionario.