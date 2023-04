Serie A: infortunio grave, lungo stop

Brutte notizie per un club di Serie A: infortunio grave per un calciatore ed ora per lui si prevede un lungo stop.

Ci avviamo ormai alla conclusione della stagione e le prossime partite saranno fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi. Per farlo, naturalmente, c’è bisogno di tutta la rosa a disposizione, ma per un tecnico non sarà così.

Stando a quanto riferito dal club, un giocatore ha rimediato un infortunio grave e a questo punto il resto della stagione di questa Serie A è a rischio. La squadra non ha comunicato i tempi di recupero, ma sembra essere davvero difficile un suo rientro in campo prima della fine del campionato. Naturalmente maggiore si avranno nelle prossime settimane.

Serie A: brutto infortunio, stagione finita?

Ormai manca circa un mese e mezzo alla fine della stagione e quindi ogni infortunio in questo momento rischia di portare il giocatore a terminare l’annata in anticipo. Per questo motivo la speranza dei tecnici è quella di poter contare su tutta la rosa per le ultime otto partite, ma per un allenatore non sarà così. Infatti, l’infortunio rimediato è molto grave e a questo punto per lui sembra essere complicato un rientro entro la fine del campionato.

Come comunicato dal club, de Winter ha rimediato una lesione di medio grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Un infortunio che potrebbe portare il giocatore a restare ai box per almeno un mese e quindi la sua stagione possiamo dire che è terminata qui.

Per il momento si tratta di una ipotesi visto che non si hanno conferme. L’Empoli ha semplicemente detto che sono già in corso le cure del caso per risolvere il problema. Difficile ipotizzare un suo ritorno in campo prima della fine della stagione e a questo punto de Winter potrebbe tornare solamente la prossima stagione. Ma naturalmente un quadro più chiaro lo si avrà nelle prossime ore.

Infortunio de Winter: i tempi di recupero

Sui tempi di recupero di de Winter da questo infortunio, quindi, non abbiamo assolutamente certezze. Come detto in precedenza, il calciatore ha rimediato una lesione di medio grado al legamento del ginocchio destro e questo potrebbe rendere il recupero più veloce rispetto ad altri casi, ma ormai la stagione volge al termine e quindi sembra essere impossibile il suo ritorno in campo per la fine della stagione.

Ora bisognerà capire se questo infortunio cambierà il destino del calciatore. Ricordiamo che de Winter è in prestito all’Empoli dalla Juventus e toccherà ai toscani decidere se riscattarlo oppure lasciarlo andare e fargli iniziare una nuova avventura.