Bollo auto 2023, in questo caso non devi pagarlo: boccata d’ossigeno

C’è una buona notizia per chi possiede un’auto “importante”. A determinate condizioni può evitare l’odiato bollo

Il bollo auto infatti è una tassa di proprietà che va comunque pagata, a prescindere dall’uso che si fa del mezzo. Ci sono però delle categorie che usufruiscono di una serie di agevolazioni.

In particolare stiamo parlando di tutti i veicoli che nel 2023 compiranno 20 anni di vita. Condizione necessaria per risparmiare, resta l’iscrizione al Registro ACI Storico. Vantaggi che variano a seconda della nostra regione di Residenza.

Come spiega bene il sito motori.virgilio.it, tutte le macchine che nel 2023 spegneranno 20 candeline, potranno entrare a far parte del cosiddetto elenco chiamato ‘Lista di Salvaguardia’. Il suddetto documento indica quali modelli posseggono i requisiti atti a determinate la ‘rilevanza storica’. Non sono vere proprie auto storiche, ma mezzi che possiedono caratteristiche che le differenziano dal resto del parco circolante.

Auto con 20 anni di vita: come ottenere gli sconti

Come si legge sul sito clubacistorico.it, la lista di salvaguardia “raccoglie i modelli delle auto con età compresa tra i 20 e i 29 anni che meritano di essere tutelati”, si legge, anche considerando il “numero degli esemplari sopravvissuti rispetto ai volumi di produzione”. Insomma, non parliamo di oggetti in estinzione ma quasi. Il primo passo per ottenere le agevolazioni è l’iscrizione al Registro ACI Storico. Per essere registrato però, il mezzo deve avere alcune caratteristiche.

Come spiega ancora il portale specializzato, la vettura deve avere un buono stato di conservazione e manutenzione, oltre a non avere avuto modifiche, nella carrozzeria e nel motore, rispetto al pezzo uscito dalla fabbrica. Saranno i ‘Verificatori Tecnici ACI Storico’ a controllare se la macchina possegga i requisiti, senza osservazioni contrarie il veicolo sarà iscritto al Registro ACI Storico, più precisamente nella sezione “Rilevanza storica a fini fiscali”.

In particolare, le auto che ottengono l’ok, per i residenti in Lombardia e nella Provincia autonoma di Trento c’è l’esenzione dal pagamento del bollo auto. Per quelli in Val D’Aosta si paga solo il 50%. Tra le agevolazioni, anche la possibilità di avere una riduzione sul premio assicurativo.

Questi invece gli step per iscriversi al Registro ACI Storico. Ci si può recare presso una Delegazioni ACI o presso i Club Affiliati ACI Storico del territorio. Una volta passato il controllo e ottenuta l’iscrizione al Registro, servono 36,60 euro (con carta di credito) per dare inizio alla procedura. Poi si pagano altri altri 48,80 euro per terminare l’iscrizione la cui registrazione necessità di alcune settimane.