Campionissimo torna all’Inter: affare (quasi) a zero

Un altro ritorno clamoroso per l’Inter: uno degli uomini di punta dello scudetto conquistato da Antonio Conte potrebbe tornare in nerazzurro.

Una notizia che fa sicuramente piacere ai tifosi, proprio perché l’Inter di Conte era una squadra ben più vincente rispetto a quella odierna di Inzaghi. Lukaku, Perisic ed Hakimi erano i punti di forza e dopo Big Rom può esserci un altro ritorno.

Il campo piange, il calciomercato può sorridere. In casa meneghina si fanno le valutazioni per il prossimo futuro, con un nuovo progetto tecnico da mandare avanti. Marotta sa benissimo come ci vorrà maggiore gioventù nella rosa, senza disdegnare qualche colpo d’esperienza. Il calciomercato dell’Inter può avere uno scossone, ospitando il ritorno di uno dei big più graditi.

L’esperienza serve sempre e non soltanto a livello di spogliatoio. Gare come quella contro il Monza ne sono un esempio: sarebbe bastato lo spunto di un campione per far cambiare decisamente registro alla partita. L’Inter è pronta così a un nuovo ritorno, ed anche da parte del calciatore c’è il gradimento verso il bis in Serie A.

Inter decisa, c’è il ritorno di un big

Una trattativa che non sarà semplicissima ma con un po’ di buona volontà i nerazzurri potrebbero ben presto chiudere quest’affare importante. La rosa ha dei problemi evidenti, soprattutto sulle fasce si fatica a trovare continuità. Tranne Dimarco, tutti gli altri possono partire senza rimpianti: l’impressione è che Marotta ha in mente una rivoluzione sul settore degli esterni, ma partendo dal ritorno di Perisic. Una bomba clamorosa, come riporta calciomercato.it, fattibile per una serie di questioni legate proprio al Tottenham.

In Premier League era un fedelissimo di Antonio Conte, ma con l’addio del tecnico italiano viene meno anche la sua sicurezza di rimanere negli Spurs. Dieci assist ma solo un gol in stagione, mentre in Serie A ha messo in piedi numeri fenomenali, soprattutto nella sua ultima annata meneghina. Perisic in più ha un pesante ingaggio di cui gli inglesi vorrebbero alleggerirsi, considerando i 34 anni: ecco allora come si apre questa pista. Basterà un indennizzo agli inglesi (probabilmente di pochi miloni) per riavere l’esterno croato.

Perisic bis all’Inter, un ritorno di qualità per la squadra nerazzurra, che avrebbe così una grande alternativa a Dimarco, alternando però più moduli. Non è un caso come si guardi al futuro e soprattutto a una rosa polivalente, l’addio di Inzaghi aprirà le porte a un tecnico che potrebbe impiegare il croato in più porzioni del campo. L’esterno degli Spurs non vede l’ora di tornare, anche abbassando parte del suo ingaggio.